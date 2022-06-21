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В Херсоне расстреляли сотрудников ФСБ в ресторане: Арестович рассказал подробности

21 июня 2022, 08:46

Когда будут освобождать Херсон, там произойдет много событий, сказал Алексей Арестович.

херсон, оккупанты, российские военные
Ликвидация сотрудников ФСБ в захваченном Херсоне - работа партизан, - Арестович / УНИАН, Супильне

Сотрудников оперативного подразделения ФСБ в захваченном Херсоне, которые заказывали шашлык в одном из местных ресторанов на набережной, расстреляли партизаны. Когда будут освобождать оккупированный город, произойдет много событий. Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

В разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным на YouTube-канале Фейгин Live он рассказал о том, что операцию провели партизаны.

"Да. Это сделали партизаны. "Спецдоставка закрыла вопрос". Когда будут освобождать Херсон, там внутри будет многое происходить, а не только снаружи. Если умные люди, нужно сниматься и идти, но они делают обратное", - подчеркнул внештатный советник Банковой.

Читайте такжеГород виден в прицелы: у Зеленского назвали главное условие освобождения ХерсонаВ Оперативном командовании Юг 20 июня сообщили, что в оккупированном российскими войсками Херсоне в одном из ресторанов города на набережной расстреляли троих силовиков РФ. На место прибыла группа, которая открыла по ним огонь. По информации ОК, двоих убили. Один ранен и находится в больнице в захваченном Крыму.

Ситуация в Херсоне

Армия Украины проводит контрнаступательные действия в Херсонской области. Мэр Мелитополя Иван Федоров ранее заявил, что украинские войска существенно продвинулись в регионе и добрались до границ оккупированного Херсона. Он убежден в освобождении Херсона в ближайшие недели.

В американском Институте изучения войны считают, что контратаки ВСУ еще больше будут угрожать оккупантам РФ в Херсоне. Успешные действия украинских войск уже вынудили захватчиков сконцентрироваться на обороне занятых позиций вдоль южной оси.

Специалисты прогнозируют, что локальные атаки армии Украины смогут отбросить российские военные подразделения, особенно вдоль границы Херсонской и Николаевской областей.

Смотрите видео ТСН – военный эксперт Жданов рассказал о контратаках ВСУ в Херсонской области

Другие новости:

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