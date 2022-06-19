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В ближайшие недели будет освобожден Херсон, далее - Мелитополь - мэр Федоров

19 июня 2022, 14:02

ВСУ успешно двигаются в сторону оккупированных городов.

В ближайшие недели Херсон будет освобожден, далее - Мелитополь / УНИАН, скриншот

ВСУ приблизились к границам Херсона, а на Запорожском направлении линия фронта продвинулась уже на более чем 10 километров.

Мэр Мелитополя Иван Федоров убежден, что ВСУ освободят Херсон уже в ближайшее время. По его мнению, это произойдет в ближайшие недели.

"На сегодняшний день наши ВС существенно продвинулись и находятся на границах Херсона. Я уверен, что в ближайшие недели город будет освобожден нашими героическими военными", - считает Федоров.

Также он добавил, что такая же ситуация и по направлению Мелитополя.

Читайте также"Местные ждут сигнала": украинский генерал рассказал об освобождении Херсона"Уже более 10 км продвинулись от Запорожья в сторону Мелитополя наши вооруженные силы. В последнее время приходит очень много западного вооружения, которое приближает нас к победе", - подытожил градоначальник Мелитополя.

Как сообщал Главред, в Сети появилась информация о том, что в Херсоне подорвали служебный автомобиль местного коллаборанта Владимира Сальдо, которого оккупанты поставили на пост "губернатора".

Также мы сообщали, что житель города Мелитополь на Запорожье, которое временно находится под оккупацией российских войск, решился на рискованный шаг.

Он прямо под носом у оккупантов перечеркнул российские триколоры, которые были нарисованы коллаборантами на бетонном ограждении по периметру аэродрома.

Смотрите новости Херсона онлайн:

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