Украинец провел патриотическую акцию в Мелитополе под носом у оккупантов

Мужчина на заборе аэродрома, где дислоцируются российские военные, позарисовывал российские флаги.
Житель города Мелитополь на Запорожье, которое временно находится под оккупацией российских войск, решился на рискованный шаг. Он прямо под носом у оккупантов перечеркнул российские триколоры, которые были нарисованы коллаборантами на бетонном ограждении по периметру аэродрома.
На аэродроме, о котором идет речь, дислоцируются войска России. Об этом сообщает "Обозреватель".
Кроме этого, житель города к части изображений российских флагов дорисовал краской знак "равно" и свастику.
Как рассказали изданию источники в правоохранительных органах, такую патриотическую акцию украинец провел 8 июня.
Отмечается, что мужчина, который решился на такой рискованный шаг и проявил смелость, сотрудничает с украинскими спецслужбами.
Напомним, российские оккупанты определили Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести здесь референдум. Сами жители города отказываются поддерживать преступные планы страны-агрессора, рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире общенационального марафона.
Ранее сообщалось, что окупанти понимают, что под натиском ВСУ они не смогут долго удерживать Мелитополь, и готовятся уйти перед тем, как их оттуда будут выгонять украинские войска. На такой сценарий указывают вывоз краденого зерна по железной дороге и снятие блокпостов в районе.
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