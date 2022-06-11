Украинец провел патриотическую акцию в Мелитополе под носом у оккупантов/ РИА-Мелитополь, "Обозреватель"

Житель города Мелитополь на Запорожье, которое временно находится под оккупацией российских войск, решился на рискованный шаг. Он прямо под носом у оккупантов перечеркнул российские триколоры, которые были нарисованы коллаборантами на бетонном ограждении по периметру аэродрома.

На аэродроме, о котором идет речь, дислоцируются войска России. Об этом сообщает "Обозреватель".

Кроме этого, житель города к части изображений российских флагов дорисовал краской знак "равно" и свастику.

Как рассказали изданию источники в правоохранительных органах, такую патриотическую акцию украинец провел 8 июня.

Отмечается, что мужчина, который решился на такой рискованный шаг и проявил смелость, сотрудничает с украинскими спецслужбами.

Украинец позарисовывал российские флаги на заборе аэродрома, где дислоцируются войска РФ/ "Обозреватель"

К некоторым изображениям флагов РФ он пририсовал свастику/ "Обозреватель"

Напомним, российские оккупанты определили Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести здесь референдум. Сами жители города отказываются поддерживать преступные планы страны-агрессора, рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире общенационального марафона.

Ранее сообщалось, что окупанти понимают, что под натиском ВСУ они не смогут долго удерживать Мелитополь, и готовятся уйти перед тем, как их оттуда будут выгонять украинские войска. На такой сценарий указывают вывоз краденого зерна по железной дороге и снятие блокпостов в районе.

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