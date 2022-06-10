Линию фронта отодвинули от Запорожья на 5-7 км - Федоров

/ УНИАН

За последние две недели где-то на 5-7 км линия фронта отодвинута от Запорожья, заявил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Как подчеркнул он в эфире национального телемарафона, деоккупация Мелитополя состоится.

"... за последние две недели где-то на 5-7 км линия фронта отодвинута от Запорожья. Поэтому деоккупация и города Мелитополя будет. И других временно оккупированных территорий... Именно такую повестку дня ставят наши защитники себе в ближайшие времена" , – сообщил городской голова.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что армия Российской Федерации в последние дни активно усиливает давление на запорожском направлении.

При этом рашисты планируют полностью оккупировать областной центр. По словам главы государства, об этом свидетельствуют перехваты переговоров российских оккупантов.

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