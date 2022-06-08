Войска РФ готовятся к бегству из Мелитополя, опасаясь наступления армии Украины – мэр

Российские оккупанты покинут Мелитополь - Федоров / Коллаж РИА Мелитополь, Генштаб ВСУ

Оккупанты понимают, что под натиском ВСУ они не смогут долго удерживать Мелитополь и готовятся уйти перед тем, как их оттуда будут выгонять украинские войска. На такой сценарий указывают вывоз краденого зерна по железной дороге и снятие блокпостов в районе. У захватчиков из-за успешных действий армии Украины серьезные проблемы на Херсонском направлении, и туда они могут перебросить войска. Об этом заявил мелитопольский мэр Иван Федоров.

В эфире 24 канала он рассказал о том, что оккупанты, которые ранее сообщили мелитопольцам о "референдуме" по "присоединению" Запорожской области к России, понимают провал своих планов по оккупации Мелитополя и неспособность долго сдерживать атаки Вооруженных сил Украины.

Читайте такжеХарьков и Запорожье под угрозой: войска РФ усиливают свои позиции – МинобороныПоэтому они перешли к варианту жесткой пропагандистской войны и пытаются силой найти людей для участия в "референдуме". Попытки тщетны, однако захватчики перешли к уловкам и непонятно, сколько это будет продолжаться.

Войска России уйдут из Мелитополя

Как полагает Федоров, долго российских оккупантов в Мелитополе не будет. Есть два признака, которые указывают на такой вариант развития событий – вывоз зерна по железной дороге, и оставление блокпостов в Мелитопольском районе.

"Есть несколько признаков, что они не будут долго в Мелитополе. Первый – вывоз ворованного зерна по железной дороге, так быстрее. Второй – они "снялись" с блокпостов в районе, они есть только в Мелитополе и у дорог государственного значения", - объяснил Федоров.

Также он подчеркнул, что армия Украины создала очень серьезные проблемы россиянам в Херсонской области. Поэтому враг намерен перегруппировать свои силы и попытаться удержать под контроль временно захваченную Херсонщину.

Ситуация в оккупированном Мелитополе

В мае мелитопольский мэр Иван Федоров заявил, что украинские спецслужбы, военные и партизаны провели успешную спецоперацию в Мелитополе, направленную на поражение доставки оружия в город и на другие захваченные РФ территории. Такая работа сопровождается огромными рисками, однако люди готовы оказывать сопротивление оккупации на таком уровне.

Градоначальник Мелитополя Иван Федоров 6 июня сообщил, что российские войска оставили почти все блок-посты в оккупированном Мелитопольском районе Запорожской области. Захватчики опасаются наступления украинской армии на временно занятые ими позиции. В городе заблокированы мобильная связь и Интернет. Федоров ожидает освобождения Мелитополя в ближайшие месяцы.

Главред рекомендует: