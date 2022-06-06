Паника из-за наступления ВСУ: под Мелитополем рашисты бросают блокпосты

Оккупанты РФ паникуют из-за наступления ВСУ на Запорожье / Reuters

В Мелитопольском районе Запорожской области российские оккупанты покинули почти все блок-посты.

Они паникуют из-за страха наступления украинских защитников, рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в Facebook.

"Оккупанты покинули почти все блокпосты Мелитопольского района. Героические украинские военные делают все возможное, чтобы освободить населенные пункты от рашистов", - отметил он.

Мэр города подчеркнул, что российские оккупанты заблокировали в Мелитополе украинскую связь и Интернет.

Федоров добавил, что в ближайшие месяцы Мелитополь будет освобожден из-под оккупации РФ.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что армия Российской Федерации в последние дни активно усиливает давление на запорожском направлении.

При этом рашисты планируют полностью оккупировать областной центр. По словам главы государства, об этом свидетельствуют перехваты переговоров российских оккупантов.

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