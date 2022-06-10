В случае успеха на Донбассе РФ может атаковать Днепр, Запорожье и Одессу - разведка

Войска России могут пойти в новое наступление / Reuters

Если России удастся полностью захватить Донецкую и Луганскую области, то оккупанты РФ могут начать новое наступление на Днепр, Запорожье и Одессу.

Об этом заявил в интервью The Guardian представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

По его мнению, в случае успеха на востоке россияне используют Донбасс в качестве плацдарма для нового наступления.

Также Скибицкий заявил, что в Запорожской и Херсонской областях российские войска окопались для долгосрочной обороны, построив двойные и иногда тройные линии обороны.

"Теперь вернуть эту территорию будет сложнее. И именно поэтому нам нужно оружие", – сказал представитель ГУР.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что на Бахмутском направлении российские оккупанты продолжают совершать обстрелы с применением ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня,

враг проводил наступательные штурмовые действия, понес потери и был вынужден отвести свои подразделения на восстановление.

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