В случае успеха на Донбассе РФ может атаковать Днепр, Запорожье и Одессу - разведка

Россияне могут используют Донбасс в качестве плацдарма для нового наступления, не исключил Вадим Скибицкий.
Если России удастся полностью захватить Донецкую и Луганскую области, то оккупанты РФ могут начать новое наступление на Днепр, Запорожье и Одессу.
Об этом заявил в интервью The Guardian представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.
По его мнению, в случае успеха на востоке россияне используют Донбасс в качестве плацдарма для нового наступления.
Также Скибицкий заявил, что в Запорожской и Херсонской областях российские войска окопались для долгосрочной обороны, построив двойные и иногда тройные линии обороны.
"Теперь вернуть эту территорию будет сложнее. И именно поэтому нам нужно оружие", – сказал представитель ГУР.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что на Бахмутском направлении российские оккупанты продолжают совершать обстрелы с применением ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня,
враг проводил наступательные штурмовые действия, понес потери и был вынужден отвести свои подразделения на восстановление.
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