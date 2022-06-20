Военных РФ расстреляли в одном из ресторанов оккупированного Херсона: двое убитых

Оперативная группа открыла огонь по российским военным в Херсоне, которые приехали в ресторан заказывать шашлык / Людмила Денисова / facebook.com/pressjfo.news

В захваченном Россией Херсоне расстреляли троих российских военных, которые заказывали себе шашлык в одном из заведений питания на набережной. Одного ранено. Двое убитых. Об этом заявили в Оперативном командовании Юг.

Как сообщает пресс-служба командования в Facebook, на днях в оккупированном россиянами Херсоне сотрудники оперативного подразделения вражеских войск в одном из заведений питания на набережной города пытались заказать шашлык. На место прибыла группа, которая открыла по ним огонь.

Читайте такжеМощный взрыв в оккупированном Херсоне: партизаны подорвали авто коллаборанта-начальника тюрьмы - СМИ"На днях в оккупированном Херсоне сотрудники оперативного подразделения рашистских войск шикарно заказали себе в одном из заведений питания на набережной города шашлык. Учитывая поведение данных клиентов, их мародерское прошлое и недостойное происхождение, для обслуживания таких особых гостей прибыла специальная сервисная группа, открывшая счет с помощью автоматной очередей", - указано в сообщении.

Подчеркивается, что двое военных РФ убиты. Один ранен и находится в больнице во временно оккупированном Крыму.

Ситуация в Херсоне

Вооруженные силы Украины проводят контрнаступательные действия в Херсонской области. Мэр Мелитополя Иван Федоров ранее рассказал, что украинским войскам уже удалось добиться существенного продвижения и добраться до границ захваченного Херсона. По его словам, в ближайшие недели город будет освобожден от российской оккупации.

Аналитики американского Института изучения войны полагают, что контратаки сил обороны Украины еще больше будут угрожать российским захватчикам в Херсоне. Успешные действия ВСУ уже вынудили оккупантов сконцентрироваться на удержании своих оборонительных позиции вдоль южной оси.

Согласно прогнозам специалистов, локальные атаки украинской армии позволят отбрасывать российские войска, особенно вдоль границы Херсонщины и Николаевщины.

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