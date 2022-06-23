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Оккупанты готовят "референдумы" в Херсонской и Запорожской областях: названа дата

23 июня 2022, 20:27

Российские оккупанты сталкиваются с сопротивлением местного населения.

Херсон
Оккупанты готовят псевдореферендумы / Фото Суспільне

Стало известно о планах оккупационных сил РФ провести т.н. "референдумы" по созданию псевдореспублик на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

Как рассказали в Центре национального сопротивления со ссылкой на данные разведки, россияне хотят провести "референдумы" в так называемый "единый день голосования".

Отмечается, что 11 сентября должны состояться выборы депутатов и губернаторов в нескольких регионах России.

Кроме того, примерно в эти же сроки на захваченных территориях Украины планируют запустить работу российского Промсвязьбанка.

Вместе с тем подчеркивается, что оккупанты сталкиваются с сопротивлением местного населения. В частности, в оккупированных администрациях нет сотрудников.

При этом оккупанты также пытаются решить вопрос с чиновниками на временно оккупированных территориях: россияне массово свозят в оккупированные регионы Запорожской области российских чиновников. Они приезжают на месяц, потом их меняют новые.

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Ситуация в Херсонской области

Специалисты американского Института изучения войны сделали предположение, согласно которому контрнаступательные действия армии Украины в Херсонской области будут нести еще более существенную угрозу российским войскам. Эффективные действия ВСУ уже вынудили захватчиков акцентировать внимание на удержании своих оборонительных позиций вдоль южной оси.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович ранее заявил, что ВСУ освободили Киселевку Херсонской области и находятся на расстоянии приблизительно 15 километров от самого Херсона.

Спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк 21 июня заявила, что ВСУ проводят успешные контрнаступательные действия в Херсонской области. Оккупантов оттесняют со второго и третьего рубежей обороны. Детальная информация будет после того, как армия Украины закрепится на новых позициях.

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