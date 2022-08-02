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В РФ работает мощная агентура Украины: они сообщили, что Путин перенес нападение на 24 февраля – ГУР

2 августа 2022, 14:51

Сеть украинских агентов работает внутри центров принятия решений России еще с 2015 года, рассказал Вадим Скибицкий.

Путин Украина
Путин перенес дату вторжения России в Украину с 15 на 24 февраля, чтобы она совпала с датой вторжения в Крым - ГУР / Коллаж УНИАН

В тылу войск РФ и внутри центров принятия решений в Москве действует украинская агентура. Многие украинцы за годы жизни в России успели сделать там серьезную карьеру на государственной службе. Обстановка позволяет "очень легко" проводить работу с врагом. Шпионы были внедрены еще в 2015 году. Именно агенты проинформировали Киев о том, что полномасштабное нападение на Украину готовилось на 15 февраля, но решением президента Путина было перенесено на 24 февраля. Об этом заявил заместитель руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

В комментарии The Telegraph он рассказал о том, что как в тылу российской армии, так и в самих центрах принятия решений, есть украинские агенты. Сложившаяся ситуация упрощает работу с врагом. Лондон помогает в охоте на российских шпионов, которые интересуются военной помощью, получаемой Украиной с Запада.

Как утверждает генерал-майор военной разведки, еще в 2015 году его отделу поручили проникнуть в центры принятия решений в РФ. И задача была выполнена – украинская агентура действует в тылу врага.

"Поскольку у нас был один и тот же язык, один и тот же внешний вид и до недавнего времени один и тот же менталитет. Многие украинцы жили или живут в РФ... И сделали там очень хорошую государственную карьеру. В России много украинцев на руководящих должностях", - отметил Скибицкий.

По его словам, агенты Украины в России тщательно прикрываются, так как там "ведется интенсивная контрразведывательная работа".

Шпионы предупредили Киев о смене даты вторжения России

Примечательно, что конкретно шпионы, которые работают во вражеском тылу, сообщили украинскому государству о переносе даты полномасштабного военного вторжения с 15 на 24 февраля. Приказ отдал лично Путин. Он хотел, чтобы новая дата агрессии совпала с датой вторжения в Крым в 2014 году.

Также Скибицкий отметил, что сеть шпионов от Украины в России "однозначно пользуется спросом" в Соединенных Штатах и Великобритании, поскольку здесь речь идет о безопасности Европы и восточного фланга Североатлантического альянса.

Путин по-прежнему намерен уничтожить Украину

По словам заместителя руководителя ГУР, несмотря на мощное сопротивление воинов Украины, агентура сообщает, что Кремль по-прежнему настроен крайне агрессивно. Главная цель Путина – "полное уничтожение Украины как государства".

"Он вряд ли остановится, поскольку не имеет пространства для маневра. Понимает, что сопротивление Украины останется очень сильным, поэтому уничтожает все препятствия на пути к этой стратегической цели", - подчеркнул Вадим Скибицкий.

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Война России против Украины

Вооруженные силы Украины продолжают проводить военную операцию в Херсонской области. Украинские войска освободили от российской оккупации уже 46 населенных пунктов. Ситуация в регионе тяжелая. Власти призывают людей эвакуироваться в другие области.

Советник главы ОП Алексей Арестович сказал, что РФ в Херсонской области собрала 30 тысяч войск. По его словам, оккупанты намерены пойти в наступление на Кривой Рог и Николаев. Впрочем, как считает Арестович, украинской армии удастся отбить атаку. Военная подготовка захватчиков оставляет желать лучшего.

В американском Институте изучения войны полагают, что глава Кремля Владимир Путин мог отдать приказ войскам России захватить Харьков. Аналитики отметили, что захватчики несколько месяцев удерживали под контролем районы Балаклеи и Большой Камышевахи Харьковской области. Они могут использовать эти районы как плацдарм для проведения своей наступательной операции.

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