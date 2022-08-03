ВСУ применят на фронте тактику 3D – военный эксперт

Чтобы уничтожить российских оккупантов, придется сосредоточиться на трех главных задачах.
Украинские военные будут действовать на фронте по принципу 3D – они сосредоточатся на трех главных задачах, чтобы уничтожить противника.
В списке этих заданий – деморализация врага, дефрагментация и депопуляция. Об этом рассказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире телемарафона Freedom.
"Деморализация – это когда противник должен понимать, что удар может быть нанесен в любом месте. И не существует на линии фронта или в глубине места, где он может чувствовать себя в безопасности. Это – удары по командным пунктам, местам скопления оккупантов, уничтожение коммуникаций врага", – объясняет военный эксперт.
Второй пункт – дефрагментация – заключается в том, что украинские военные будут пытаться уничтожить системы снабжения российских захватчиков, а также нарушить их системы управления. Это позволит превратить единую систему обороны врага в отдельные группировки, и тогда верхушке российской армии станет трудно управлять своим личным составом и сложно пополнять их запасы.
"Депопуляция – это ликвидация оккупантов, которые откажутся сдаться. Вот это – суть 3D", – пояснил Грабский.
Напомним, российские оккупанты случайно взорвали собственный поезд с боеприпасами в оккупированной Херсонской области. Когда захватчикам подвезли боеприпасы, они пытались сделать дымовую завесу, чтобы скрыть поезд от украинских военных, но что-то пошло не так и раздался сильный взрыв.
Ранее сообщалось, что Верховный суд России объявил полк "Азов" террористической организацией и запретил его на территории РФ. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Рассматривали этот вопрос по требованию российской Генпрокуратуры.
Читайте также:
- Ожоги и ранения оказались слишком тяжелыми: умер медик, раненный ракетой в Виннице
- Помогают и без денег: Ким рассказал, как в Николаеве идет проект "Сдай коллаборанта за 100 долларов"
- "Могут казнить": эксперт рассказал, что грозит бойцам Азова после признания их "террористами" в РФ