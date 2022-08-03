ВСУ применят на фронте тактику 3D – военный эксперт

ВСУ применят тактику 3D на фронте – военный эксперт/ Генштаб ВСУ, УНИАН

Украинские военные будут действовать на фронте по принципу 3D – они сосредоточатся на трех главных задачах, чтобы уничтожить противника.

В списке этих заданий – деморализация врага, дефрагментация и депопуляция. Об этом рассказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире телемарафона Freedom.

"Деморализация – это когда противник должен понимать, что удар может быть нанесен в любом месте. И не существует на линии фронта или в глубине места, где он может чувствовать себя в безопасности. Это – удары по командным пунктам, местам скопления оккупантов, уничтожение коммуникаций врага", – объясняет военный эксперт.

Второй пункт – дефрагментация – заключается в том, что украинские военные будут пытаться уничтожить системы снабжения российских захватчиков, а также нарушить их системы управления. Это позволит превратить единую систему обороны врага в отдельные группировки, и тогда верхушке российской армии станет трудно управлять своим личным составом и сложно пополнять их запасы.

"Депопуляция – это ликвидация оккупантов, которые откажутся сдаться. Вот это – суть 3D", – пояснил Грабский.

Напомним, российские оккупанты случайно взорвали собственный поезд с боеприпасами в оккупированной Херсонской области. Когда захватчикам подвезли боеприпасы, они пытались сделать дымовую завесу, чтобы скрыть поезд от украинских военных, но что-то пошло не так и раздался сильный взрыв.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России объявил полк "Азов" террористической организацией и запретил его на территории РФ. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Рассматривали этот вопрос по требованию российской Генпрокуратуры.

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