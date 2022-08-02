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Ожоги и ранения оказались слишком тяжелыми: умер медик, раненный ракетой в Виннице

2 августа 2022, 16:37

Детский невролог получил ранение в медцентре "Найромед" во время ракетной атаки. Медицинское учреждение сгорело полностью.

Невролог Павел Ковальчук из Винницы умер
Умер врач-невролог Павел Ковальчук, раненный ракетой в Виннице/ ГСЧС Украины, Facebook "Нейромед"

В больнице Кракова в Польше 2 августа скончался украинский медик Павел Ковальчук, получивший серьезные ранения в результате ракетной атаки оккупантов на Винницу, произошедшей 14 июля.

Медики боролись за его жизнь на протяжении 20 дней, однако спасти его не удалось. О смерти медика сообщили на странице "Нейромеда" в Facebook.

В медучреждении отмечают, что ожоги и ранения, которые получил врач во время ракетной атаки, оказались очень тяжелыми.

"Сегодняшний день принес для нас неоценимую потерю, не стало невероятно талантливого детского врача невролога Ковальчука Павла Васильевича. Он мужественно боролся за свою жизнь в течение двадцати дней, после рашистского теракта в Виннице 14 июля, но многочисленные ожоги и ранения оказались очень тяжелыми", – говорится в сообщении.

Павел Ковальчук во время ракетной атаки был на своем рабочем месте в медицинском центре "Нейромед". Когда ударила ракета, помещение клиники выгорело. Погибли две работницы заведения, а два врача-невролога попали в больницу. Врач-невролог Наталья Фальштинская умерла в больнице Винницы 19 июля.

Из-за ухудшения состояния медика 19 июля его перевезли санавиацией из больницы Винницы в Краков.

Ракетный удар по Виннице

Оккупанты нанесли ракетный удар по Виннице утром в четверг, 14 июля. Вражеская ракета попала в центр города в здание с офисными помещениями.

Погибло 26 человек. Среди погибших трое детей: 4-летняя Лиза, которая на момент попадания ракеты шла с мамой Ириной с занятия по развитию детей, 7-летний Максим и 8-летний Кирилл.

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