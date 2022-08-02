Помогают и без денег: Ким рассказал, как в Николаеве идет проект "Сдай коллаборанта за 100 долларов"

Ким рассказал, как в Николаеве идет проект "Сдай коллаборанта за 100 долларов"/ Коллаж Виталий Ким, Минобороны РФ

Жители Николаева с большим энтузиазмом отреагировали на гражданскую акцию "Сдай коллаборанта за 100 долларов", которую объявила Николаевская областная военная администрация при участии силовиков. Об этом рассказал руководитель НОВА Виталий Ким заявил в интервью "МедиаЦентру".

Чиновник говорит, что таким образом николаевцы совершенно бесплатно, без малейших корыстных мотивов помогают вредителям и изменникам предстать перед силовыми органами

"Сегодня был задержан один подозреваемый, еще два ‒ под следствием. Это кроме того, что работают и правоохранители", – указал он.

Ким добавил, что Николаевщина и Николаев продолжают жить привычной жизнью ‒ несмотря на регулярные обстрелы оккупантов.

Напомним, ранее руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким на брифинге рассказал, что украинские военные уничтожили часть российских установок ПВО "С-300", которыми оккупанты бомбили Николаев из-за дефицита других ракет.

"Обстреливают нас ежедневно уже пятую неделю. Была уничтожена батарея или дивизион С-300. И мы знаем, где еще расположены эти подвезшие С-300 и сейчас обстреливают Николаев. Мы над этим работаем, ВСУ продвигаются", — сказал он.

До того Ким говорил, что Вооруженные силы Украины проводят подготовку к контрнаступлению в Николаевской области. Наносятся удары по оккупационным подразделениям войск России, о чем свидетельствует ситуация с Антоновским мостом в Херсоне.

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