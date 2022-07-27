Армия Украины готовится к переходу в контрнаступление в Николаевской области – Ким

Удар по Антоновскому мосту подтверждает готовность ВСУ к переходу к масштабной атаке - Ким / Коллаж Посольство США в Украине, Instagram Виталий Ким

Вооруженные силы Украины проводят подготовку к контрнаступлению в Николаевской области. Наносятся удары по оккупационным подразделениям войск России, о чем свидетельствует ситуация с Антоновским мостом в Херсоне. Российские захватчики обстреливают Николаевщину с целью сдерживания украинской армии. Об этом заявил руководитель областной военной администрации региона Виталий Ким.

В ходе своего брифинга в среду, 27 июля, он рассказал о том, что ситуация в области под контролем. Армия продолжает эффективно работать по противнику.

Читайте такжеМощь на уровне HIMARS с ударом до 80 км: как РСЗО Mars II помогут ВСУ бить войска РФ"Ситуация в области контролируемая, ВСУ готовятся к контрнаступлению и достаточно эффективно проводят огневое поражение. Это все мы видим по попаданиям по Антоновском мосту", - сказал Ким.

По его словам, за прошедшие 24 часа оккупанты нанесли 21 ракетные удар и 28 ударов из артиллерийских орудий по Николаевщине. Пострадали 2 человека.

Также глава Николаевской ОВА добавил, что российские снаряды попали в объекты гражданской инфраструктуры. Часть электроснабжения уничтожена, но к концу дня свет должны восстановить.

Виталий Ким подчеркнул, что в регион вернулся генерал-майор Дмитрий Марченко. Военный будет курировать работу партизан.

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ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту

Силы обороны Украины вечером 26 июля ударили артиллерией по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне. Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк отметила, что украинские войска сработали филигранно и ювелирно.

Также она акцентировала внимание на том, что ВСУ на Херсонщине контролируют стратегически важные транспортные пути. Поэтому войска РФ не могут решить проблему обеспечения своих сил.

Замглавы Херсонского областного совета Юрий Соболевский отметил, что Антоновский мост поврежден. Оккупанты к эстакаде никого не подпускают, поэтому оценить масштабы повреждений сложно. Впрочем, по его словам, уже понятно, что на восстановление моста уйдет много времени.

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