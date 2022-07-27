"ВСУ продвигаются": Виталий Ким назвал сроки уничтожения ракетных установок оккупантов

Виталий Ким / Виталий Ким, Минобороны РФ

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким на брифинге рассказал, что украинские военные уничтожили часть российских установок ПВО "С-300", которыми оккупанты бомбили Николаев из-за дефицита других ракет.

"Обстреливают нас ежедневно уже пятую неделю. Была уничтожена батарея или дивизион С-300. И мы знаем, где еще расположены эти подвезшие С-300 и сейчас обстреливают Николаев. Мы над этим работаем, ВСУ продвигаются", — отметил Ким.

Ким также спрогнозировал, что в ближайшую неделю или две украинским военным удастся добраться и до новых установок, которыми россияне обстреливают Николаев.

"С самолетами, использующими ракеты "воздух-земля", мы мало что можем сделать, кроме ПВО. Об этом ничего не могу сказать. А что касается наземных установок, то думаю, неделю-две — и будут тоже результаты", — добавил Ким.

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Ранее Виталий Ким рассказал, что в Николаеве начинается активная "охота" на предателей, которые помогают оккупантам наносить ракетные удары по Украине. Люди, которые будут сдавать корректировщиков, смогут получить по 100 долларов.

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