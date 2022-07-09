Чернобаевка-26: возле Херсона пылают и детонируют склады боеприпасов оккупантов

В Чернобаевке возле Херсона пылают и детонируют склады боеприпасов оккупантов/ скрин

В Чернобаевке возле Херсона пылают склады боеприпасов российских захватчиков, по которым уже в 26 раз ударили украинские военные.

Густой черный дым виден из областного центра, также длительное время происходила детонация боеприпасов из-за пожара, который вспыхнул после точных ударов ВСУ. Об этом сообщил в Facebook советник руководителя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань.

"Херсонщина. Утро у орков началось с прилета и пожара на складах боеприпасов. Очевидцы в Херсоне сообщают о длительной детонации", - написал он.

Об этом также написал заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский. Он кратко отметил: "Сегодня в Херсоне для орков утро недоброе, и это только начало", опубликовав фото дыма, который поднялся над складами россиян.

В соцсетях начали появляться фото и видео масштабного пожара, который вспыхнул на складах боеприпасов российских оккупантов.

Напомним, 7 июля ВСУ ударили по оккупантам в Чернобаевке юбилейный 25 раз. Тогда украинские военные уничтожили скопление российской техники.

Ранее СБУ обнародовала разговор российского военного с его матерью, в котором он рассказывает ей, что украинскую Чернобаевку называют "чистилищем" для живой силы и кладбищем для военной техники.

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