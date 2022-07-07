ВСУ юбилейный раз "ударили" по оккупантам в Чернобаевке - Арестович

Чернобаевка / Maxar Technologies

Вооруженные силы Украины 25 раз уничтожили скопление российской техники в Чернобаевке Херсонской области.

Как сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович, на месте происшествия уже более часа наблюдается пожар и детонация вражеских боеприпасов.

"Знаю, знаю, оно уже не так, как раньше, но о юбилейном разе неудобно промолчать. Чернобаевка, 25-й. Огненное поражение по скоплению вражеской техники в 14.23. По состоянию на 15.37 продолжается горение и детонация БП", — сообщил Арестович.

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Напомним, СБУ обнародовала разговор российского военного с его матерью, в котором он рассказывает ей, что украинскую Чернобаевку называют "чистилищем" для живой силы и кладбищем для военной техники.

Ранее Арестович объяснил феномен Чернобаевки, где украинские военные многократно в результате авиаударов уничтожали военную технику, личный состав противника, боеприпасы.

"Они накопили огромную группировку из Крыма на том направлении – там, где Николаев, Одесса. Им желательно, но недостижимо, двигаться через два моста - антоновский мост и мост в Новой Каховке", - отметил он.

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