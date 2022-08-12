Удар ВСУ под Чернобаевкой уничтожил командный состав 20-й мотострелковой дивизии: названы имена оккупантов

В июле под Чернобаевокой ВСУ ликвидировали командный состав 20-й мотострелковой дивизии / Reuters, росСМИ

Стали известны фамилии еще четырех российских офицеров из командования 20-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии РФ, которая дислоцируется в Волгограде. Они были ликвидированы под Чернобаевкой на Херсонщине. Список опубликовал в Facebook OSINT-расследователь Иракли Комахидзе.

Он напомнил, что 9 июля Вооруженные силы Украины нанесли точный удар по КП 20-й дивизии из Волгограда под Чернобаевкой в Херсонской области. Весь командный состав оккупационного подразделения был уничтожен. Фамилии ликвидированных российских офицеров устанавливаются по мере "доставки" их останков в РФ.

На данный момент установлены личности еще четверых ликвидированных российских захватчиков. В частности, 8 августа состоялись похороны подполковника Евгения Выродова.

Он занимал должность заместителя начальника тыла 20-й мотострелковой дивизии, дислоцированной в Волгограде. Оккупанта закопали на кладбище родного хутора Садового Отрадненского района Краснодарского края. Подполковник был убит 9 июля.

Евгений Выродов / Фото v1.ru

Также в Волгограде похоронили полковника Каната Мукатова, который занимал должность командира 20-й дивизии. 38-летний оккупант ранее воевал на Северном Кавказе и в Сирии. Убивать украинцев приехал "с первого дня" вторжения России в Украину. Ликвидирован также 9 июля под Чернобаевкой.

Канат Мукатов / Фото росСМИ

В один день с Мукатовым в Волгограде закопали еще двух младших офицеров. Первый из них - 36-летний старший лейтенант отделения мобилизационного и комплектования штаба 20-1 МСД Олег Пивнев.

Второй – 32-летний старший лейтенант Евгений Орлов. В последние несколько лет он воевал против Украины в Луганской области по контракту и даже перевез в оккупированный Стаханов жену два года назад.

Олег Пивнев / Фото v1.ru

Евгений Орлов / Фото v1.ru

Также известно, что вследствие удара ВСУ по командному пункту 20 дивизии ВС РФ 9 июля были ликвидированы:

командир дивизии полковник Алексей Горобец;

начальник штаба дивизии Сергей Кенс;

заместитель командира дивизии по военно-политической работе полковник Алексей Аврамченко, предатель из Крыма;

начальник разведки штаба 944-го артиллерийского полка 20-й дивизии старший лейтенант Евгений Сипин;

связист 454-го отдельного батальона связи 20-ой МСД мл. сержант Сергей Семенов;

старший лейтенант Лапин Артём Александрович, служил на должности Оперативного дежурного Пункта управления штаба.

Как сообщал Главред, в Украине был ликвидирован десантник российской оккупационной армии Дмитрий Путинцев. Уроженец Забайкальского края нашел свою смерть в день воздушно-десантных войск РФ.

Также ВСУ ликвидировали контрактника российской армии – десантника Кирилла Варфоломеева из Мухоршибирского района Бурятии. Вместе с оккупантом могли погибнуть и его командиры.

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