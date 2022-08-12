Ударом HIMARS по штабу дивизии уничтожен российский полковник Канат Мукатов

Родственники оккупанта узнали о его гибели 10 июля, но "груз 200" привезли домой через месяц. Хоронили Каната Мукатова в Волгограде в закрытом гробу.
В Украине ликвидирован российский полковник-оккупант Канат Мукатов, заместитель командира 20-й Гвардейской мотострелковой дивизии. Его гибель подтвердили в стране-агрессоре. Хоронили захватчика 8 августа в закрытом гробу.
Российские пропагандистские СМИ не уточняют подробности гибели 38-летнего Мукатова. Но, по данным военного обозревателя Романа Бочкалы, оккупант вероятно погиб в результате удара американского РСЗО HIMARS по штабу дивизии.
Похоронили Мукатова в Волгограде 8 августа. Он был участником боевых действий на Северном Кавказе, а также в Сирии. Принимал участие во вторжении в Украину с первых дней.
Родился и вырос в поселке Эльтон Палласовского района. В 2005 году Мукатов окончил Новосибирское высшее военное командное училище, а в 2013-м — Общевойсковую академию сухопутных войск РФ, был заместителем командира 20-й мотострелковой дивизии восьмой общевойсковой армии Южного военного округа.
Родственники оккупанта узнали о его гибели 10 июля, но "груз 200" привезли домой через месяц. Хоронили Мукатова в закрытом гробу.
Как сообщал Главред, в Украине был ликвидирован десантник российской оккупационной армии Дмитрий Путинцев. Уроженец Забайкальского края нашел свою смерть в день воздушно-десантных войск РФ.
Также ВСУ ликвидировали контрактника российской армии – десантника Кирилла Варфоломеева из Мухоршибирского района Бурятии. Вместе с оккупантом могли погибнуть и его командиры.
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