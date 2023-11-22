Шансов нет: оккупанты наступают на Купянском направлении

Эксперт объяснил, что происходит на фронте под Купянском и к чему это приведет.

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Оккупанты наступают на Купянском направлении / коллаж: Главред, фото: Командование ОС ВСУ, 22 ОМБ

На Купянском направлении происходит очередной этап эскалации. Оккупанты не имеют шансов оккупировать город и выйти на восточный берег реки Оскол. Об этом сообщают в редакции РБК-Украина.

По словам военных, Купянск важен тем, что в случае его оккупации россияне могут выйти на восточный берег Оскола в Харьковской области, поэтому оборона там особенно необходима.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко утверждает, что Купянское направление уже не так угрожающе, как ещё несколько месяцев назад. Он добавляет, что ситуация не меняется уже очень долго, враг накапливает силы, идет в атаку, получает поражение и даже за достижением незначительных тактических успехов, все равно вынужден прекращать наступление. Всё это поможет ВСУ удерживать оборону направления.

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"Это просто очередной виток эскалации с упором на живую силу. Плюс мешает погода, оккупанты сами жалуются на это. Мне кажется, здесь мы будем уверенно сдерживать врага, поскольку у него гораздо меньше сил, чем было месяц-два назад", - объясняет эксперт.

Также важно подметить, что группировка российских войск "Центр" потеряла свои самые боеспособные и профессиональные части - 90-ю танковую дивизию, 2-ю и 4-ю дивизию общих войск армии ВС РФ. Это также забирает у оккупантов возможность одержать успех в оккупации Купянска и выхода на Оскол по Лимано-Купянской оси.

"Их почти всех отправили под Авдеевку, и возможностей для выхода на Оскол нет. Они продолжат давить на Купянск, у них численное преимущество, но, с другой стороны, Силы обороны Украины построили серьезные укрепрайоны, для прорыва которых нужны гораздо более мощные ресурсы. А они не могут себе это позволить, потому что все ресурсы поглощает Авдеевка", - подытожил эксперт.

Состояние фронта

В районе Авдеевки враг сократил количество штурмовых действий и авиаударов, но продолжает пытаться окружить город. При этом возле Марьинки и Новомихайловки наблюдается увеличенная активность противника. Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

Артиллерийский огонь уже позволил украинским подразделениям продвинуться на разных участках фронта, говорит Владислав Селезнев. Огневой контроль над частью левобережья Днепра в Херсонской области обеспечивается средствами поражения ВСУ.

В Пентагоне опровергли информацию о том, что поставки нужных Украине снарядов стандарта НАТО упали на 30%. Пресс-секретарь Министерства обороны США Сабрина Сингх во время брифинга во вторник, 21 ноября, отреагировала на статью ABCNews, в которой отмечалось о сокращении поставок вооружения. Она отметила, что Соединенные Штаты смогут одновременно поддерживать и Украину, и Израиль, чтобы тот мог защитить себя в войне с ХАМАС.

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