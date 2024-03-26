УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Оккупанты РФ продвинулись на востоке: в ІSW назвали направление

Алексей Тесля
26 марта 2024, 09:45
Российские пропагандисты утверждают, что оккупанты якобы продвинулись на северо-востоке от Бахмута.
Богдановка
Враг продвинулся на востоке / Коллаж: Главред, Фото: understandingwar.org, скриншот

Оккупационной армии Российской Федерации удалось продвинуться вблизи Северска к северо-востоку от Бахмута Донецкой области.

"Российские силы незначительно продвинулись во время интенсивных локализованных наступательных операций к северо-востоку от Бахмута вблизи Северска 25 марта", — говорится в сообщении Института изучения войны (ІSW).

Вместе с тем российские пропагандисты утверждают, что оккупанты якобы продвинулись на линию Раздоловка — Веселое, в частности как на северо-восток от Бахмута, так и на юг от Северска, и отбросили ВСУ к северному берегу реки Сухая Плотва к северу от населенных пунктов. В то же время нет визуального подтверждения, вместе с тем бои продолжались к северу от Веселого, пишут аналитики.

видео дня

Как пишут в ІSW, оккупанты могли продвинуться на запад от Бахмута, при этом российские военные отметили, что ВС РФ якобы продвинулись возле железной дороги, что к востоку от Часового Яра, тогда как бои якобы продолжались в окрестностях населенного пункта и возле заповедника Ступки-Голубовские.

Кроме того, пропагандисты РФ утверждают, что россияне якобы продвинулись дальше в Богдановку и контролируют половину населенного пункта. Аналитики добавили, что позиционные бои продолжались в районе Клещиевки, Андреевки и Нью-Йорка.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Ситуация на Бахмутском направлении

Напомним, что россияне массово применяют фугасные авиабомбы под Бахмутом. Россия перешла к тактике механизированных штурмовых ударных групп, усилила и артиллерийскую составляющую. Враг не жалеет ни техники, ни личного состава.

Штурмовиков РФ под Бахмутом добили артиллерией и дронами. Российское командование отправило в бой бронегруппу из не менее 18 единиц техники. В бой отправили танки, боевые машины пехоты БМП и бронетранспортеры с пехотой. По россиянам отработала артиллерия и ударные дроны.

Армия РФ продвинулась вблизи Бахмута. Американские аналитики Института изучения войны утверждают, что российские военные силы продвинулись на запад от Бахмута на фоне продолжения позиционных боев. Кадыровские подразделения "Ахмат" наступают на юго-запад от Бахмута.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Бахмут война России и Украины Институт изучения войны
Реклама

Главное за день

Двойной удар по Одессе: в Силах обороны раскрыли тактику ракетного обстрела РФ

Двойной удар по Одессе: в Силах обороны раскрыли тактику ракетного обстрела РФ

10:52 Украина
Судно небоеспособно: в ВМС раскрыли подробности удара по кораблю-разведчику "Иван Хурс"

Судно небоеспособно: в ВМС раскрыли подробности удара по кораблю-разведчику "Иван Хурс"

10:13 Украина
Оккупанты РФ продвинулись на востоке: в ІSW назвали направление

Оккупанты РФ продвинулись на востоке: в ІSW назвали направление

09:45 Украина
Все главные новости

Популярное

«Тяжелое время»: предательница Ани Лорак поплакалась из-за поведения дочери 27541

"Тяжелое время": предательница Ани Лорак поплакалась из-за поведения дочери

Налетят грозы и снег, температура будет бить рекорды: в Украине резко изменится погода 14350

Налетят грозы и снег, температура будет бить рекорды: в Украине резко изменится погода

Ученый назвал город, где в случае захвата РФ не останется украинцев 13339

Ученый назвал город, где в случае захвата РФ не останется украинцев

«Царствие небесное»: россияне попрощались с Пугачевой после теракта в «Крокусе» 6942

"Царствие небесное": россияне попрощались с Пугачевой после теракта в "Крокусе"

Последние новости

11:06

Как ускорить скисание молока: простые советы помогут хозяйкам

10:52

Двойной удар по Одессе: в Силах обороны раскрыли тактику ракетного обстрела РФ

10:51

Китайский гороскоп на завтра 27 марта: Крысам - крупные ссоры, Драконам - лечение

10:34

Почему коробка для пиццы квадратная, а пицца круглая: еще и нарезают треугольниками

10:21

Путин был "на эмоциях": эксперт назвал причину массированных ударов РФ по энергетике Украины

Что задумал Путин по Украине и дойдут ли ополченцы до Курска и Белгорода: интервью с СелезневымЧто задумал Путин по Украине и дойдут ли ополченцы до Курска и Белгорода: интервью с Селезневым
10:18

Рианна беременна в третий раз и известен пол малыша - СМИ

10:13

Судно небоеспособно: в ВМС раскрыли подробности удара по кораблю-разведчику "Иван Хурс"

09:45

Оккупанты РФ продвинулись на востоке: в ІSW назвали направление

09:42

Семью известного украинского ведущего чуть не убила российская ракета

Реклама
09:42

Всегда добиваются своей цели: 3 самых сильных знаков зодиака

09:40

"Был контрольный в голову": Малюк раскрыл детали ликвидации предателя Кивы

09:33

Плей офф Евро 2024 - Украина Исландия: анонс игры и прогноз букмекеров

08:49

Удар РФ по ДнепроГЭС: эксперт оценил риск разрушения плотины

08:48

ВСУ ударили по кораблю "Константин Ольшанский" ракетой "Нептун" – ВМСВидео

08:14

РФ ночью ударила по Украине дронами и ракетами: подробности

08:10

Насколько американцы реально высоко ценят Украинумнение

07:43

Освобождал остров Змеиный: на фронте погиб боец ГУР МОУ "Физрук"

06:40

Ночью в Харькове прогремел взрыв, город атаковали "Шахеды": что известно

05:00

Удары России: еще в одной области ввели ограничения в подаче электроэнергии

04:35

Какой фрукт поможет заснуть и лучше спать: ответ удивит

Реклама
04:15

5 городов окажутся под угрозой: боец ВСУ назвал последствия падения Часового Яра

04:00

"Желаю этому монстру самоуничтожиться": украинская певица распекла Ани Лорак

03:32

"Путину нужно мясо": Селезнев сказал, сколько россиян способны мобилизовать в РФВидео

03:00

Хитрый фокус гарантирует стопроцентный результат: когда и как обрезать черешню

02:32

Как легко разморозить морозилку: с 2-мя хитростями сделать это намного проще

02:00

Звезда "Крепостной" стал дважды папой и показал первое фото крохи

01:15

Бананы будут идеально свежими до шести месяцев: гениальный способ храненияВидео

25 марта, понедельник
23:22

"Больное и циничное существо": Зеленский жестко ответил на обвинения Путина

22:44

Бойня в Крокус Сити Холл: Путин до сих пор приплетает "украинский след"

22:34

СБУ готовит привет: Малюк анонсировал новую "бавовну" и вспомнил о Крымском мосте

22:08

Россия снова атаковала Украину дронами: в одной из областей - взрывы

22:05

РФ выбрала новую цель на востоке: враг пошел на захват стратегического города

21:44

Может взорваться и разнести стены: инженер рассказал, когда надо чистить бойлер

21:23

У операции РДК в Белгородской области исключительно одно задание - СелезневВидео

21:14

Обстрелы через день: военный эксперт спрогнозировал даты новых ударов РФ

20:14

Что нужно положить в лунку при посадке картофеля: 5 лучших вариантов

20:14

Что-то стало холодать: рецензия на фильм "Охотники за привидениями"

20:09

У врага крупные потери на востоке: бригада ВСУ "перемолола" сотни штурмовиков РФ

19:58

Масштабные удары по энергетике: в Минэнерго рассказали, что будет с тарифами

19:56

В НАТО ответили Польше после инцидента с российской ракетой: надо сбивать

Реклама
19:16

"Ситуация горячая": россияне нацелились на стратегический город - офицер ВСУ

19:10

Как РФ могла ударить ракетами "Циркон" по Киевумнение

19:08

Россиян разорвало в клочья: в Мариуполе взорвали оккупантов вместе с техникой

19:07

Как проверить хлеб на качество: 3 главных признака, на которые стоит обратить внимание

18:13

Бойня в Крокус Сити Холл: Кремль открыл "ящик Пандоры", Путину угрожают местью

18:10

Масштабные взрывы в Одессе: РФ атаковала Украину баллистикой

18:04

Мощный удар на востоке: уничтожен батальон оккупантов вместе с танками и БМП

17:54

Есть первоочередные цели: в ВМС анонсировали новые "сюрпризы" для флота РФ

17:39

Ракета "Циркон": что известно о "пустышке", которую нахваливал Путин

17:37

Исчезнет навсегда: что постелить на землю, чтобы не росли сорняки

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новости
Война с Россией
Россия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Гороскоп
Лунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять