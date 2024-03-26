Оккупанты РФ продвинулись на востоке: в ІSW назвали направление

Российские пропагандисты утверждают, что оккупанты якобы продвинулись на северо-востоке от Бахмута.

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Враг продвинулся на востоке / Коллаж: Главред, Фото: understandingwar.org, скриншот

Оккупационной армии Российской Федерации удалось продвинуться вблизи Северска к северо-востоку от Бахмута Донецкой области.

"Российские силы незначительно продвинулись во время интенсивных локализованных наступательных операций к северо-востоку от Бахмута вблизи Северска 25 марта", — говорится в сообщении Института изучения войны (ІSW).

Вместе с тем российские пропагандисты утверждают, что оккупанты якобы продвинулись на линию Раздоловка — Веселое, в частности как на северо-восток от Бахмута, так и на юг от Северска, и отбросили ВСУ к северному берегу реки Сухая Плотва к северу от населенных пунктов. В то же время нет визуального подтверждения, вместе с тем бои продолжались к северу от Веселого, пишут аналитики.

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Как пишут в ІSW, оккупанты могли продвинуться на запад от Бахмута, при этом российские военные отметили, что ВС РФ якобы продвинулись возле железной дороги, что к востоку от Часового Яра, тогда как бои якобы продолжались в окрестностях населенного пункта и возле заповедника Ступки-Голубовские.

Кроме того, пропагандисты РФ утверждают, что россияне якобы продвинулись дальше в Богдановку и контролируют половину населенного пункта. Аналитики добавили, что позиционные бои продолжались в районе Клещиевки, Андреевки и Нью-Йорка.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Ситуация на Бахмутском направлении

Напомним, что россияне массово применяют фугасные авиабомбы под Бахмутом. Россия перешла к тактике механизированных штурмовых ударных групп, усилила и артиллерийскую составляющую. Враг не жалеет ни техники, ни личного состава.

Штурмовиков РФ под Бахмутом добили артиллерией и дронами. Российское командование отправило в бой бронегруппу из не менее 18 единиц техники. В бой отправили танки, боевые машины пехоты БМП и бронетранспортеры с пехотой. По россиянам отработала артиллерия и ударные дроны.

Армия РФ продвинулась вблизи Бахмута. Американские аналитики Института изучения войны утверждают, что российские военные силы продвинулись на запад от Бахмута на фоне продолжения позиционных боев. Кадыровские подразделения "Ахмат" наступают на юго-запад от Бахмута.

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