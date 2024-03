Оккупанты РФ продвинулись на востоке: в ІSW назвали направление

Оккупационной армии Российской Федерации удалось продвинуться вблизи Северска к северо-востоку от Бахмута Донецкой области.

"Российские силы незначительно продвинулись во время интенсивных локализованных наступательных операций к северо-востоку от Бахмута вблизи Северска 25 марта", — говорится в сообщении Института изучения войны (ІSW).

Вместе с тем российские пропагандисты утверждают, что оккупанты якобы продвинулись на линию Раздоловка — Веселое, в частности как на северо-восток от Бахмута, так и на юг от Северска, и отбросили ВСУ к северному берегу реки Сухая Плотва к северу от населенных пунктов. В то же время нет визуального подтверждения, вместе с тем бои продолжались к северу от Веселого, пишут аналитики.

Как пишут в ІSW, оккупанты могли продвинуться на запад от Бахмута, при этом российские военные отметили, что ВС РФ якобы продвинулись возле железной дороги, что к востоку от Часового Яра, тогда как бои якобы продолжались в окрестностях населенного пункта и возле заповедника Ступки-Голубовские.

Кроме того, пропагандисты РФ утверждают, что россияне якобы продвинулись дальше в Богдановку и контролируют половину населенного пункта. Аналитики добавили, что позиционные бои продолжались в районе Клещиевки, Андреевки и Нью-Йорка.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.