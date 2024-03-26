Двойной удар по Одессе: в Силах обороны раскрыли тактику ракетного обстрела РФ

Ракеты РФ ударили прямо по Одессе, в рекреационную зону, рассказала Наталья Гуменюк.

https://glavred.info/ukraine/dvoynoy-udar-po-odesse-v-silah-oborony-raskryli-taktiku-raketnogo-obstrela-rf-10553087.html Ссылка скопирована

Наталья Гуменюк рассказала о ракетном ударе РФ / Минобороны РФ, скрин

В ходе атаки на Одессу 25 марта российские оккупанты использовали тактику двойного удара, рассказала глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Как пояснила она во время телемарафона, враг при обстреле Одессы использовал тактику двойного удара, которую он использует уже не в первый раз - одна ракета ударила, через несколько минут с учетом прибытия оперативных служб, следующая.

"Такую тактику враг выбирает в ответ на то, что не имеет преимуществ вдоль линии боевого столкновения", - пояснила представитель Сил обороны.

видео дня

"Вдоль линии боевого столкновения, враг терроризирует, и пытается задевать более глубокие тылы. В частности, вчерашний удар по Одесской области", - подчеркнула она.

Пресс-офицер уточнила, что ракеты РФ ударили прямо по Одессе, в рекреационную зону, пострадали дома вокруг, выбило остекление.

"Есть пострадавшие люди, за помощью обратились по меньшей мере 9 человек, у кого-то реакция на стресс, у кого-то ранения от обломков, осколков, потому что очень много стекла летело", - добавила Гуменюк.

Кто такая Наталья Гуменюк Наталья Гуменюк – украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Удары РФ по Украине

Напомним, после ночной атаки Одесса осталась без электроэнергии. Перед атакой дронами оккупанты выпустили по Одесской области противорадиолокационную ракету Х-31П.

Ранее Россия осуществила атаки ракетами и дронами по Украине в ночь на 21 и 22 марта после того, как длительное время массированных атак не осуществлялось. Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что теперь ракетные удары продолжатся, и стоит быть готовыми к тому, что они могут происходить даже ежедневно.

Эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев не исключил, что в ближайшее время РФ продолжит бить по объектам энергетики Украины.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред