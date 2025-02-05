Путин хочет применить ядерное оружие: раскрыты детали договора РФ с Беларусью

Лидер РФ подал в Госдуму договор о гарантиях безопасности между Россией и Беларусью для ратификации.

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Путин хочет ответить ядерным оружием на удары по РФ или Беларуси / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

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Путин подал договор о гарантиях безопасности между РФ и Беларусью в Госдуму для ратификации

Документ предусматривает возможность использования ядерного оружия, если против России или Беларуси применят обычное оружие

Договор позволяет размещение войск и военных объектов РФ на территории Беларуси

Лидер России Владимир Путин подал в Госдуму договор о гарантиях безопасности между Россией и Беларусью для ратификации. Документ предусматривает, в частности, возможность применения ядерного оружия в случае угрозы суверенитету обеих стран. Об этом сообщило росСМИ ТАСС и "Sputnik Беларусь".

Договор Путин с Лукашенко подписали в Минске 6 декабря 2024 года. Теперь российский диктатор подал документ на ратификацию.

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Согласно тексту договора, Россия и Беларусь рассматривают вооруженное нападение на одного из участников так называемого "союзного государства" как "акт агрессии против союзного государства в целом".

Кроме этого, в случае применения обычного оружия против России или Беларуси, что якобы угрожает их суверенитету, обе страны могут прибегнуть к ядерному ответу.

Также договор позволяет размещение российских военных формирований на территории Беларуси и создание на ее территории военных объектов. Такое решение Путин объясняет потребностью в "предотвращении актов агрессии".

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что ратификация договора с Белоруссией о гарантиях безопасности будет рассмотрена "в приоритетном порядке". При этом он утверждает, что утверждение договора диктаторов якобы является важным "в условиях постоянных провокаций со стороны стран ЕС".

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Напомним, 6 декабря 2024 года белорусский диктатор Александр Лукашенко попросил разместить ракетный комплекс "Орешник" на территории Беларуси, потому что это якобы поможет "успокоить некоторые умы". Российский диктатор Путин пообещал выполнить просьбу, но отметил, что размещение ракет возможно только во второй половине 2025 года.

Уже 26 января Лукашенко заявил, что "Орешник" прибудет в Беларусь "со дня на день". Сначала он просил у Путина 10 таких комплексов, но позже сказал, что пошутил.

Как сообщал Главред, самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что президенту Украины якобы дали команду втянуть Беларусь в войну. В то же время Лукашенко утверждает, что "недоброжелатели за рубежом" пытаются втянуть Беларусь в конфликт, но он считает, что страна не выдержит участия в войне.

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Почему Лукашенко называют самопровозглашенным президентом? Александр Григорьевич Лукашенко - белорусский пророссийский политик, государственный и военный деятель, де-факто - Президент Беларуси и Верховный главнокомандующий ВС Беларуси с 20 июля 1994 года. Переизбирался на пост президента на выборах 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020. После выборов 2020 года его легитимность не признает Европейский Союз, США, Великобритания, Канада, Украина и ряд других государств с 23 сентября того года, пишет Википедия. Из-за авторитарного режима правления, использования административного ресурса на выборах, ограничения свободы СМИ, репрессий противников режима и т. д. Лукашенко часто называют "последним диктатором Европы". 24 февраля 2022 года, после начала вторжения России в Украину, предоставил территорию Беларуси российским войскам как плацдарм для продвижения в Украину и осуществления ракетных обстрелов; таким образом сделал Беларусь фактическим участником войны. До этого российские войска уже находились на территории Беларуси, но официально "на военных учениях". Результаты президентских выборов в Беларуси 2020 года, в которых официально победил Лукашенко были широко раскритикованы как сфальсифицированные и вызвали крупнейшие за время его правления массовые протестные акции.

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