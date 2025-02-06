У Трампа ответили Зеленскому на идею о ядерном оружии для Украины

Келлог дал однозначный ответ на идею Зеленского о возможности предоставления Украине ядерного оружия.

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У Трампа ответили Зеленскому на идею о ядерном оружии/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, Википедия

Кратко:

Кэллог отверг возможность того, чтобы Украина снова стала ядерной страной

Он отметил, что шансы такого сценария нереалистичны

Специальный представитель 47-го президента США Дональда Трампа Кит Келлог отверг возможность того, чтобы Украина снова получила статус ядерной страны.

Об этом он заявил в интервью Fox News, комментируя идею президента Украины Владимира Зеленского.

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Зеленский на этой неделе заявил, что если Соединенные Штаты Америки не могут гарантировать быстрый путь к членству в Североатлантическом альянсе, то существуют альтернативные варианты безопасности, которые Украина может принять. По его словам, одним из таких вариантов может быть ядерное оружие.

Однако Келлог, отвечая на такую идею Зеленского, дал понять, что шансы такого сценария нереалистичны.

"Шанс того, что они получат свое ядерное оружие обратно - где-то между мизерным и нулевым. Давайте будем честными... этого не произойдет", - сказал Кэллог.

По словам Кэллога, перевооружение Украины ядерным оружием - это не выход.

"Помните, президент сказал, что мы - правительство здравого смысла. Когда кто-то говорит что-то подобное, посмотрите на результат или потенциал. Это и есть использование вашего здравого смысла", - отметил Келлог.

Страны с ядерным оружием/ Инфографика: Главред

Заявление Зеленского о ядерном оружии для Украины - что известно

Как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад должен вернуть Украине ядерное оружие. Вступление Украины в НАТО может занять много лет. Альтернативной гарантией безопасности от российской агрессии может стать ядерное оружие, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, в Кремле возникла истерика из-за заявления Зеленского о ядерном оружии для Украины. В МИД России спрогнозировали фактические действия режима Путина по атомным электростанциям.

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Кто такой Кит Келлог? Кит Келлог – американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке. В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна). Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке – Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия. 3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России. В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предполагать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическую заморозку войны.

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