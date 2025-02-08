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"Если не НАТО, то ядерное оружие": как Зеленский повышает ставки в переговорах

Даяна Швец
8 февраля 2025, 15:25
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Президент Украины напомнил о "моральном долге партнеров".
'Если не НАТО, то ядерное оружие': как Зеленский повышает ставки в переговорах
Зеленский поднял вопрос возвращения ракет и ядерного арсенала / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, ua.depositphotos.com

Ключевое из заявлений Фесенко:

  • Украина фактически потеряла потенциальные гарантии безопасности
  • Владимир Зеленский напоминает о моральном долге нашим партнерам
  • Президент Украины поднимает планку украинских требований

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если процесс вступления в НАТО затянется, Украина должна получить ядерное оружие и достаточное количество ракет для сдерживания России. Комментируя это заявление, политолог Владимир Фесенко высказал мнение, что оно является своеобразным напоминанием об ошибке прошлого. Украина потеряла потенциальные гарантии безопасности, когда передала свой ядерный арсенал России.

"Это, я бы сказал, такой моральный мозоль, на который Зеленский слегка наступил. Он напомнил, что в свое время Украина фактически потеряла потенциальные гарантии безопасности. Мы пошли навстречу прежде всего нашим западным партнерам, отказались от ядерных боеголовок, которые были на территории страны, и от ракетного оружия. Кстати, кому отдали, и почему это невозможно вернуть? Отдали России, а не Соединенным Штатам. Поэтому, к сожалению, нам США ничего отдать не могут. А Россия уж точно нам ничего отдавать не будет. И Владимир Зеленский, скорее, напоминает о моральном долге нашим партнерам, это намек такой", - прокомментировал Фесенко в эфире телеканала FREEДОМ.

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С точки зрения переговорного процесса, Фесенко считает, что Зеленский таким образом пытается поднять переговорную планку в отношениях с Соединенными Штатами.

"Это уже традиционный прием нашего президента. Кстати, Трамп действует похожим образом, просто несколько в другой, более агрессивной форме. У него стилистика агрессивного давления, например, тарифы и прочее. Зеленский здесь, скорее всего, поднимает планку нашей позиции, украинских требований. Поэтому он ставит такую альтернативу: если не НАТО, то ядерное оружие", - сказал спикер.

Ядерное оружие, страны с ядерным оружием инфографика
Страны с ядерным оружием / Инфографика: Главред

По мнению политолога, есть признаки того, что США могут рассматривать возможность компромисса с Россией по вопросу членства Украины в НАТО.

"И они [американцы] готовы якобы закрыть тему членства Украины в Альянсе. Но тогда Украина должна получить реальные гарантии безопасности. И здесь Зеленский называет гипотетический вариант ядерного оружия, ведь у нас его забрали в свое время. Есть вариант с ракетами", - сказал Фесенко.

Возвращение ядерного оружия Украине - что известно

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад должен вернуть Украине ядерное оружие. По мнению главы государства, именно страх России перед членством Украины в НАТО был причиной вторжения.

Впоследствии у Трампа ответили Зеленскому на идею о ядерном оружии для Украины. Специальный представитель 47-го президента США Кит Келлог отверг возможность того, чтобы Украина снова стала ядерной державой.

В то же время экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко назвал альтернативный выход из ситуации. По его мнению, в Украине может появиться "грязное" ядерное оружие.

Больше важных новостей о ядерном оружии:

Кто такой Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

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