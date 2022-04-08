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На Херсонщине оккупанты изнасиловали 16-летнюю беременную девушку и 78-летнюю пенсионерку

8 апреля 2022, 09:52

В освобожденных селах Херсонской области восстанавливают мирную жизнь и начинают всплывать страшные истории о зверствах, которые творили оккупанты.

оккупанты, изнасловнаие
Оккупанты на захваченных территориях насилуют украинок / Коллаж Reuters, sputnik.kg

Глава Криворожской ОВА Александр Вилкул рассказал о зверствах, которые совершают оккупанты в Херсонской области. По его словам, российские захватчики насилуют девушек и женщин и из Градов стреляют по лодкам с людьми.

"Есть новости, от которых кровь стынет в жилах. Восстанавливая мирную жизнь в освобожденных селах Херсонской области, чем мы сейчас занимаемся, мы все больше и больше сталкиваемся со страшными историями. Такими, например, как изнасилование 16-летней беременной девушки и 78-летней бабушки в одном из сел на ингулецком направлении. Это то, чему никогда не будет прощения", - написал Вилкул в Telegram.

Также, по словам Вилкула, 7 апреля примерно в 10 утра на берегу Каховского водохранилища возле базы отдыха "Світанок" в Марьянском Криворожского района оккупанты расстреляли лодку, которая плыла со стороны Первомаевки Херсонской области для того, чтобы эвакуировать людей с оккупированной части Херсонской области.

"Расстреляли на воде Градами. На расстоянии 70-ти метров от берега. В лодке было 14 человек. Трое деток и 11 взрослых. Двое взрослых мужчин и женщина погибли сразу. Ребенок 13-ти лет умер немного позже. Семь человек в больнице и двое пропали без вести", - рассказал глава Криворожской ОВА.

По его словам, это был седьмой рейс этой лодки. И оккупанты точно знали, что в лодке находятся мирные люди.

"Но расстреляли их ракетами. Просто за то, что они хотели выжить. И это - военное преступление! И это - Гаагский трибунал", - добавил Вилкул.

Читайте также"Не захотела по-хорошему, будем по-плохому": в Мозыре солдаты РФ изнасиловали студентку - соцсетиКак сообщал Главред, российские оккупанты в телефонных разговорах с родственниками признаются, что в Украине они насилуют детей и даже едят собак.

В одном разговоре, опубликованном СБУ, оккупант признается, что "трое танкистов изнасиловали 16-летнюю девушку". А другой оккупант говорит, что им захотелось мяса и они убили собаку и съели ее.

В Киевской области в селе Иванков российские оккупанты изнасиловали сестер-подростков в возрасте 15 и 16 лет. После этого девушки в поселке снова стали стричься, "чтобы быть менее привлекательными", потому что кремлевские войска вытаскивали женщин за волосы из подвалов для издевательств над ними.

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