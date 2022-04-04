Оккупанты вешали женщин после изнасилований: Арестович шокировал подробностями зверств в Буче

Буча / Михаил Подоляк

Зверские убийства, пытки и насилия мирных жителей в Буче и Ирпене были очень жестокими.

Как рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала ФЕЙГИН LIVE, украинских женщин российские оккупанты массово насиловали, после чего вешали и сжигали.

"Убийства были массовыми. 410 тел вывезены только из Ирпеня в настоящий момент. Это те, что лежали на улицах. Это изнасилованные женщины, убитые дети, расстрелянные на улицах люди. Множество людей, десятки, а некоторые специалисты даже говорят – сотни тел, со связанными руками, убитые в затылок. Представители местной власти, просто люди", – рассказал Арестович.

Советник главы Офиса президента также обратил внимание на характер зверств.

"Женщин насиловали, после чего повесили. На Житомирской трассе – 5 тел молодых женщин, которых выбросили из машин, сложили вместе, облили соляркой и пытались поджечь. Понятно, что молодые, голые женщины на трассе – значит, что-то этому предшествовало", – говорит Арестович.

Он также добавил, что многих граждан убили за то, что они стали случайными свидетелями преступлений оккупантов.

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"Они убивали, а когда видели кого-то на улице, пытались догнать и расстрелять, чтобы не было свидетелей. Пытались зачистить свидетелей", – объяснил Арестович.

Зверства оккупантов в Буче

Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.

Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.

В Буче в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.

Кроме того, российские оккупанты в Буче в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.

Оккупанты связывали детей и насиловали девочек.

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