Насиловали и убивали: разведка обнародовала имена оккупантов, которые устроили "резню в Буче"

Буча / соцсети

В главном управлении разведки министерства обороны Украины опубликовали имена российских оккупантов, которые причастны к военным преступлениям в Буче.

Как сообщает пресс-службу ГУР МО, речь идет о 64-й отдельной мотострелковой бригаде 35-й общевойсковой армии.

"Каждый украинец должен знать их имена! ГУР МО Украины получило список военнослужащих 64 ОМСБр, которые совершили военные преступления против народа Украины в г. Буча", - говорится в сообщении.

В ведомстве уверяют, что за совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности.

Полный список и имена тех, кто совершал преступления в Киевской области можно посмотреть поссылке.

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Зверства оккупантов в Буче

Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.

Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.

В Буче в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.

Кроме того, российские оккупанты в Буче в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.

Оккупанты связывали детей и насиловали девочек.

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