Под Киевом оккупант убил мужчину и зверски изнасиловал его жену

Войска РФ / Reuters

Российскому военнослужащему объявили о подозрении за изнасилование женщины в Киевской области.

Об этом сообщила в Facebook генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Генпрокурор подтвердила поступление оперативной информации о половых преступлениях российских оккупантов.

Прокуроры Киевской области идентифицировали военнослужащего РФ, убившего невооруженного мужчину и затем несколько раз изнасиловавшего его жену.

"В одном из сел Броварского района этот изверг ворвался в частный дом и застрелил хозяина. После этого пьяный оккупант вместе со своим сослуживцем неоднократно насиловал жену убитого мирного жителя, при этом угрожая ей насилием и оружием. Даже угрожал ее малолетнему ребенку, который был вместе с потерпевшей", – говорится в сообщении.

Подозреваемый объявлен в розыск за нарушение законов и обычаев войны.

Венедиктова пообещала, что каждый негодяй с шевронами РФ будет найден украинскими стражами порядка.

Как ранее сообщали, в Киевской области в Буче российские оккупанты расстреляли мужчину на глазах у его 14-летнего сына.Трагедия произошла 17 марта. Кроме того, ранение получил и сам подросток.

Пострадавший Юрий вместе с отцом отправился в центр оккупированного города за гуманитарной помощью и лекарствами. В то время почти две недели в доме семьи не было газа, света и воды.

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