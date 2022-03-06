Мэр Бучи Анатолий Федорук ранен: первые подробности

Сейчас город Буча Киевской области находится в осаде.
6 марта мэр Бучи Анатолий Федорук был ранен. А попытки создать в городе гуманитарные коридоры не увенчались успехом.
Об этом сообщил в телемарафоне Вадим Денисенко, советник министра внутренних дел.
"К сожалению безрезультатно (создать гуманитарный коридор, - Ред.). Более того, когда были попытки людей вывезти, россияне начали стрелять, восемь человек погибло, по информации мэра. Сейчас мы окончательно эти цифры проверяем. Более того, был ранен мэр Бучи", - заявил Денисенко.
Сейчас город Буча Киевской области находится в осаде. Войска обстреливают жилые кварталы, город просит помощи.
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По заявлению Алексея Арестовича, Украина ведет переговоры об эвакуации из Бучи и Гостомеля.
Напомним, российские захватчики обстреляли блокпост на Фастовщине в Киевской области. В результате погибли 5 человек, еще один получил ранения.
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