Мэр Бучи Анатолий Федорук ранен: первые подробности

Анатолий Федорук / buchanews

6 марта мэр Бучи Анатолий Федорук был ранен. А попытки создать в городе гуманитарные коридоры не увенчались успехом.

Об этом сообщил в телемарафоне Вадим Денисенко, советник министра внутренних дел.

"К сожалению безрезультатно (создать гуманитарный коридор, - Ред.). Более того, когда были попытки людей вывезти, россияне начали стрелять, восемь человек погибло, по информации мэра. Сейчас мы окончательно эти цифры проверяем. Более того, был ранен мэр Бучи", - заявил Денисенко.

Сейчас город Буча Киевской области находится в осаде. Войска обстреливают жилые кварталы, город просит помощи.

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По заявлению Алексея Арестовича, Украина ведет переговоры об эвакуации из Бучи и Гостомеля.

Напомним, российские захватчики обстреляли блокпост на Фастовщине в Киевской области. В результате погибли 5 человек, еще один получил ранения.

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