"Стреляли прицельно в сердце и голову": в Буче оккупанты расстреляли мужчину на глазах у сына

Войска России / reuters, Охматдет

В Киевской области в Буче российские оккупанты расстреляли мужчину на глазах у его 14-летнего сына.

Как сообщает пресс-служба детской больницы Охматдет, трагедия произошла 17 марта. Кроме того, ранение получил и сам подросток.

Пострадавший Юрий вместе с отцом отправился в центр оккупированного города за гуманитарной помощью и лекарствами. В то время почти две недели в доме семьи не было газа, света и воды.

"Мы ехали на велосипедах, когда из-за дома вышел российский военный. Мы остановились, подняли руки, сказали, что у нас нет оружия. Но солдат стал стрелять по отцу. Он упал. Дальше военный начал стрелять по мне, два шара попали в руку. Я повалился на землю. Солдат еще выстрелил в капюшон, но пуля не задела голову", - рассказал сын погибшего мужчины.

Раненный подросток смог добраться в ближайший приют, где ему оказали медпомощь, а потом вернулся домой и сообщил о гибели своего 47-летнего отца.

Когда, через два дня, семье удалось забрать тело погибшего мужчины, то выяснилось, что оккупанты сняли с его руки белую повязку мирного жителя. Русский изверг стрелял прицельно в сердце и голову.

Семье пришлось самостоятельно хоронить отца во дворе своего дома.

"Три моих сына остались без отца. Я понимала, что мне нужно спасать детей и себя. Нам сообщили, что 19 марта будет "зеленый коридор", впрочем, к месту сбора необходимо было добраться самостоятельно. Мы шли по той улице, где расстреляли моего мужа", - добавила Алла Нечепуренко, жена погибшего.

Семья смогла эвакуировалась в Черкасскую область, а вчера, 21 марта, приехала в Охматдет, чтобы получить медицинскую помощь сыну и официально зафиксировать ранения. У мальчика пулевое ранение в руку, предплечье и палец. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

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Напомним, 18 марта на Прикарпатье похоронили трагически погибшего от пуль оккупантов украинского актера Павла Ли. Украинская актриса Наталья Денисенко рассказала, как прошло прощание с актером кино и дубляжа Павлом Ли, погибшим в Ирпене.

Актера похоронили в Ворохте Ивано-Франковской области.

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