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"Стреляли прицельно в сердце и голову": в Буче оккупанты расстреляли мужчину на глазах у сына

22 марта 2022, 18:02

Семье пришлось самостоятельно хоронить отца во дворе своего дома.

войска
Войска России / reuters, Охматдет

В Киевской области в Буче российские оккупанты расстреляли мужчину на глазах у его 14-летнего сына.

Как сообщает пресс-служба детской больницы Охматдет, трагедия произошла 17 марта. Кроме того, ранение получил и сам подросток.

Пострадавший Юрий вместе с отцом отправился в центр оккупированного города за гуманитарной помощью и лекарствами. В то время почти две недели в доме семьи не было газа, света и воды.

"Мы ехали на велосипедах, когда из-за дома вышел российский военный. Мы остановились, подняли руки, сказали, что у нас нет оружия. Но солдат стал стрелять по отцу. Он упал. Дальше военный начал стрелять по мне, два шара попали в руку. Я повалился на землю. Солдат еще выстрелил в капюшон, но пуля не задела голову", - рассказал сын погибшего мужчины.

Раненный подросток смог добраться в ближайший приют, где ему оказали медпомощь, а потом вернулся домой и сообщил о гибели своего 47-летнего отца.

Когда, через два дня, семье удалось забрать тело погибшего мужчины, то выяснилось, что оккупанты сняли с его руки белую повязку мирного жителя. Русский изверг стрелял прицельно в сердце и голову.

Семье пришлось самостоятельно хоронить отца во дворе своего дома.

"Три моих сына остались без отца. Я понимала, что мне нужно спасать детей и себя. Нам сообщили, что 19 марта будет "зеленый коридор", впрочем, к месту сбора необходимо было добраться самостоятельно. Мы шли по той улице, где расстреляли моего мужа", - добавила Алла Нечепуренко, жена погибшего.

Семья смогла эвакуировалась в Черкасскую область, а вчера, 21 марта, приехала в Охматдет, чтобы получить медицинскую помощь сыну и официально зафиксировать ранения. У мальчика пулевое ранение в руку, предплечье и палец. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Читайте такжеОккупанты убили солиста балета Нацональной оперы Украины

Напомним, 18 марта на Прикарпатье похоронили трагически погибшего от пуль оккупантов украинского актера Павла Ли. Украинская актриса Наталья Денисенко рассказала, как прошло прощание с актером кино и дубляжа Павлом Ли, погибшим в Ирпене.

Актера похоронили в Ворохте Ивано-Франковской области.

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