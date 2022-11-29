В Изюме россияне изнасиловали девочку и отрезали половые органы подростку, а затем казнили их

Российские оккупанты творят небывалые зверства в Украине / ua.depositphotos.com

Российские оккупационные войска оставили после себя на освобожденных территориях Украины много жутких преступлений. Так, на Харьковщине захватчики жестоко поиздевались над несовершеннолетней девушкой и парнем.

Об этом рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время онлайн-выступления на конференции "Возможные сценарии по преследованию России за преступление агрессии".

Как отметил Ермак, согласно официальным данным Офиса генпрокурора, за время полномасштабной войны России против нашей страны совершено более 47,9 тыс. военных преступлений, погибло более 8,4 тыс. мирных жителей, в том числе 440 детей.

"Зверства, с которыми мы сталкиваемся, поражают. Когда наши правоохранительные органы проводили эксгумацию в Изюме, то нашли несовершеннолетнюю девочку, которую сначала изнасиловали, а потом жестоко убили. Нашли парня, которому перед казнью отрезали половые органы. Мы обнаруживаем такие страшные вещи каждый раз, когда освобождаем новый населенный пункт", - рассказал руководитель ОП.

Ермак подчеркнул, что за всеми преступлениями стоит одно крупнейшее – так называемое материнское преступление агрессии, без расследования которого и наказания виновных никогда не добиться правды.

"Нет никаких сомнений в том, что Россия несет полную ответственность за содеянное. Российские солдаты и их командиры, совершившие военные преступления, будут привлечены к ответственности. Однако этого недостаточно. К уголовной ответственности за преступление агрессии следует привлечь российских должностных лиц", - подчеркнул он.

Напомним, ранее российские оккупанты изнасиловали 12-летнюю девочку в Кременной Луганской области. Об этом свидетельствует перехваченный разговор оккупантов, который обнародовала СБУ. "Короче, вот эти военнослужащие, изнасиловали 12-летнюю девочку, 10 лиц, их найти не могут. И поэтому не выпускают в город никого", - рассказал девушке оккупант.

Также Главред сообщал, что во время оккупации Киевской области российские военные изнасиловали и избили беременную украинку. Сама женщина призналась, что в слезах умоляла мужчин не трогать ее и сказала, что ждет ребенка. "Я зашла и поняла, что меня будут насиловать. Потому что он начал раздеваться. Я начала просить на коленях... Начала плакать, кричать. На что он ручкой от автомата ударил меня в зубы и выбил их. Начала идти кровь. Ему это не мешало... Он наклонил меня на полу прямо и начал насиловать", - рассказывает пострадавшая.

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