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Замучили в собственном погребе: "освободители" зверски убили семью фермеров на Херсонщине

14 ноября 2022, 17:07

При поверхностном осмотре тел установлены повреждения черепов. Сейчас они направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы.

российские военные, российские оккупанты, армия РФ
Оккупанты убили супругов фермеров в их собственном подвале / Минобороны РФ

Российские захватчики убили в Херсонской области мирных супругов фермеров. Тела погибших правоохранители обнаружили в их собственном подвале. Событие произошло еще в августе, когда Херсонщина была под оккупацией.

"В августе 2022 года во время оккупации пгт Архангельское Высокопольской территориальной общины военнослужащие ВС РФ убили местных супругов фермеров в их собственном погребе на территории домовладения", - информирует Офис генпрокурора в Telegram.

Отмечается, что при поверхностном осмотре тел установлены повреждения черепов. Сейчас они направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Продолжается досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством.

Напомним, что в результате российского ракетного удара по Запорожью в октябре погибла семья Ивановых - 12-летний Тимофей, 26-летняя Ксения и их родители - мама Юлия и отец Дмитрий. РФ выпустила по городу шесть ракет. Одна из них ударила по жилому дому в самом центре Запорожья. В результате взрыва упала середина здания, похоронив под собой жильцов нескольких этажей.

Ранее Главред сообщал, что в селе Федоровка Лозовской общины Харьковской области в результате взрыва фрагмента российской ракеты погибли супруги с ребенком - 47-летний Александр, его 35-летняя беременная жена Юлия и 4-летняя дочь Варвара.

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