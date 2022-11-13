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Оккупанты толпой изнасиловали 12-летнюю: детали жуткого преступления в Кременной

13 ноября 2022, 12:31

Дезертиры РФ совершили изнасилование в Луганской области.

Российские военные, российская военная техника
Российские военные совершают сексуальные преступления в Украине / Reuters

Российские оккупанты в Украине совершают сексуальные преступления против женщин и детей.

Один из захватчиков РФ рассказал про групповое изнасилование 12-летней девочки в Кременной Луганской области. Перехват переговоров публикует СБУ.

"Короче, вот эти военнослужащие, изнасиловали 12-летнюю девчонку, 10 человек, их найти не могут. И поэтому не выпускают в город никого", — рассказывает девушке оккупант.

Отметим, что его недавно мобилизовали в РФ, и его подразделение базируется в Кременной Луганской области.

При этом еще один мобилизованный РФ под Бахмута тоже жалуется на ограничения в передвижении по этой же причине.

"Ну короче, теперь ни в город, никуда не выедем…там дезертиры, короче, бабу изнасиловали. Либо, говорят, дезертиры мобилизованные, либо добровольцы", - добавил оккупант.

Напомним, ранее была установлена личность еще одного российского оккупанта, который в Киевской области насиловал женщин.

Военным преступником оказался 20-летний радиотелефонист 30-й отдельной мотострелковой бригады РФ Булат Фассахов.

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СБУ Кременная изнасилование война России и Украины
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