Женщин насиловали по очереди: названо имя еще одного военного преступника РФ

Военным преступником оказался 20-летний радиотелефонист 30-й отдельной мотострелковой бригады Булат Фассахов.
Установлена личность еще одного российского оккупанта, который в Киевской области насиловал женщин.
Военным преступником оказался 20-летний радиотелефонист 30-й отдельной мотострелковой бригады Булат Фассахов, рассказала генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Facebook.
"Идентифицирован еще один подозреваемый в насилии над женщинами в Киевской области. Это уже второй разоблаченный российский насильник – 20-летний Булат Фассахов – радиотелефонист гаубичного артиллерийского дивизиона 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа ВС РФ", - сообщила она.
По ее данным, Киевская областная прокуратура совместно с СБУ разоблачили оккупанта и сообщили ему о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.
Что известно о преступлениях оккупанта РФ
Отмечается, что в марте Фассахов вместе с сослуживцем ворвались в частный дом в селе Броварского района. Он приказал сообщнику закрыть всех жильцов дома в подвале, кроме одной женщины. Запугивая жертву оружием и расправой над семьей, Фассахов ее изнасиловал.
Через несколько дней военное преступление повторилось. Этот же военнослужащий вместе с еще тремя зашли уже в другой дом. Семью вывели на улицу, оставив одну женщину, которую по очереди изнасиловали, угрожая убийством.
Венедиктова добавила, что установление личностей остальных причастных к этим зверствам продолжается.
Читайте такжеЖена призывала насиловать украинок: под Изюмом взяли в плен рашиста из Крыма
Смотрите онлайн новости Киева
Читайте еще:
- Уральских танкистов сожгли вместе с техникой: ВСУ разнесли колонну орков на Черниговщине
- Разведка боем нарвалась на мощный огонь ВСУ: под Херсоном уничтожили технику РФ с пехотой
- Мощный удар ВСУ: на Донбассе уничтожили 46 единиц техники и 2 ракеты РФ