Женщин насиловали по очереди: названо имя еще одного военного преступника РФ

Булат Фассахов / Facebook/VenediktovaIryna

Установлена личность еще одного российского оккупанта, который в Киевской области насиловал женщин.

Военным преступником оказался 20-летний радиотелефонист 30-й отдельной мотострелковой бригады Булат Фассахов, рассказала генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Facebook.

"Идентифицирован еще один подозреваемый в насилии над женщинами в Киевской области. Это уже второй разоблаченный российский насильник – 20-летний Булат Фассахов – радиотелефонист гаубичного артиллерийского дивизиона 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа ВС РФ", - сообщила она.

По ее данным, Киевская областная прокуратура совместно с СБУ разоблачили оккупанта и сообщили ему о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

Что известно о преступлениях оккупанта РФ

Отмечается, что в марте Фассахов вместе с сослуживцем ворвались в частный дом в селе Броварского района. Он приказал сообщнику закрыть всех жильцов дома в подвале, кроме одной женщины. Запугивая жертву оружием и расправой над семьей, Фассахов ее изнасиловал.

Через несколько дней военное преступление повторилось. Этот же военнослужащий вместе с еще тремя зашли уже в другой дом. Семью вывели на улицу, оставив одну женщину, которую по очереди изнасиловали, угрожая убийством.

Венедиктова добавила, что установление личностей остальных причастных к этим зверствам продолжается.

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