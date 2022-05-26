Отрезали язык, изнасиловали и убили: оккупант рассказал о зверствах армии РФ в Украине

Солдаты Путина отрезали язык украинке, изнасиловали ее и убили / Фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Служба безопасности Украины получила очередное подтверждение убийств российскими оккупантами мирных украинцев. В частности, один из захватчиков откровенно признался своей жене, что путинские солдаты с помощью гранат "зачищают" подвальные помещения, где укрывается от обстрелов гражданское население.

Об этом свидетельствует новый телефонный разговор российского захватчика, находившегося на Харьковщине, который удалось перехватить СБУ.

"Мы зачищаем подвалы, знаешь как? Не спрашиваем, кто там, а гранаты бросаем, все равно (неценз, - ред.) вообще. У нас отряд называется отряд самоубийц, отряд головорезов", – похвастался оккупант.

Также он рассказал, как российские военные из другого подразделения поймали украинку, отрезали ей язык, изнасиловали и убили.

Признался он жене и в других зверствах. В частности, мужчина хвастается тем, что отрезает уши украинцам - и гражданским, и не гражданским.

"Я здесь творю, вообще. Убиваю (неценз. - ред.) всех, мне все равно (неценз, - ред.) вообще: гражданских, не гражданских. Я могу просто взять нож, уши отрезать", - сказал оккупант и заверил, что будет делать то же самое и в России.

"Хотя с его стороны строить какие-либо дальновидные планы – неоправданный оптимизм. Украинские защитники хорошо выполняют свою работу. Поэтому вернуться домой для этого урода, скорее всего, миссия невозможна", - отметили в СБУ.

Как сообщал Главред, Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала о массовых военных преступлениях российских оккупантов на сексуальной почве в селе Александровка Белозерского района Херсонской области. По ее словам, Александровка превратилась в Бучу. Там оккупанты насилуют маленьких детей. В частности, 6-месячную девочку россияне изнасиловали чайной ложкой.

Ранее была установлена личность российского оккупанта, который в Киевской области насиловал женщин. Военным преступником оказался 20-летний радиотелефонист 30-й отдельной мотострелковой бригады РФ Булат Фассахов.

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