На Киевщине нашли еще 20 убитых агрессорами мирных жителей, всего жертв 1235 - Нацполиция

Как говорит руководитель Главка Нацполиции по Киевской области Андрей Небытов, из общего числа погибших личности 282 человек в настоящее время не установлены.
В Киевской области за минувшие сутки обнаружили еще 20 убитых российскими оккупантами мирных жителей. Об этом заявил руководитель Главка Нацполиции по Киевской области Андрей Небытов в эфире телевизионного марафона.
По его словам, теперь общее количество найденных тел по Киевщине составляет 1235.
"За последние сутки на Киевщине обнаружили еще 20 тел мирных граждан, которых убили оккупанты РФ", ‒ заявил Небытов.
Как говорит полицейский, из общего числа погибших личности 282 человек в настоящее время не установлены. Известно также, что многих гражданских оккупанты принудительно вывезли за пределы Украины. Сейчас с ними нет никакой связи.
Кроме того, Небытов призвал жителей региона не медлить и сообщать в Нацполицию о пропавших без вести родственниках и близких.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что правоохранители обнаружили в массовых захоронениях на Киевщине около 900 гражданских лиц после того, как эти территории находились под российской оккупацией.
Как уточнили позже в правоохранительных органах, президент имел в виду общее число обнаруженных тел погибших в массовых захоронениях по состоянию на это время.
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