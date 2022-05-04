На Киевщине нашли еще 20 убитых агрессорами мирных жителей, всего жертв 1235 - Нацполиция

Буча, авто / коллаж УНИАН, Военное телевидение

В Киевской области за минувшие сутки обнаружили еще 20 убитых российскими оккупантами мирных жителей. Об этом заявил руководитель Главка Нацполиции по Киевской области Андрей Небытов в эфире телевизионного марафона.

По его словам, теперь общее количество найденных тел по Киевщине составляет 1235.

"За последние сутки на Киевщине обнаружили еще 20 тел мирных граждан, которых убили оккупанты РФ", ‒ заявил Небытов.

Как говорит полицейский, из общего числа погибших личности 282 человек в настоящее время не установлены. Известно также, что многих гражданских оккупанты принудительно вывезли за пределы Украины. Сейчас с ними нет никакой связи.

Кроме того, Небытов призвал жителей региона не медлить и сообщать в Нацполицию о пропавших без вести родственниках и близких.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что правоохранители обнаружили в массовых захоронениях на Киевщине около 900 гражданских лиц после того, как эти территории находились под российской оккупацией.

Как уточнили позже в правоохранительных органах, президент имел в виду общее число обнаруженных тел погибших в массовых захоронениях по состоянию на это время.

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