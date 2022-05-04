УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

На Киевщине нашли еще 20 убитых агрессорами мирных жителей, всего жертв 1235 - Нацполиция

4 мая 2022, 14:28

Как говорит руководитель Главка Нацполиции по Киевской области Андрей Небытов, из общего числа погибших личности 282 человек в настоящее время не установлены.

Буча, авто
Буча, авто / коллаж УНИАН, Военное телевидение

В Киевской области за минувшие сутки обнаружили еще 20 убитых российскими оккупантами мирных жителей. Об этом заявил руководитель Главка Нацполиции по Киевской области Андрей Небытов в эфире телевизионного марафона.

По его словам, теперь общее количество найденных тел по Киевщине составляет 1235.

"За последние сутки на Киевщине обнаружили еще 20 тел мирных граждан, которых убили оккупанты РФ", ‒ заявил Небытов.

Как говорит полицейский, из общего числа погибших личности 282 человек в настоящее время не установлены. Известно также, что многих гражданских оккупанты принудительно вывезли за пределы Украины. Сейчас с ними нет никакой связи.

Кроме того, Небытов призвал жителей региона не медлить и сообщать в Нацполицию о пропавших без вести родственниках и близких.

Читайте такжеБучанская резня: мэр рассказал, что 90% погибших были застрелены

Напомним, ранее сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что правоохранители обнаружили в массовых захоронениях на Киевщине около 900 гражданских лиц после того, как эти территории находились под российской оккупацией.

Как уточнили позже в правоохранительных органах, президент имел в виду общее число обнаруженных тел погибших в массовых захоронениях по состоянию на это время.

Другие новости:

Автор: Егор Бунин
viber
новости Киева новости Украины
Реклама
Популярное
Начнется эскалация и новая атака РФ: астролог назвала месяц и самый опасный период войны в УкраинеНачнется эскалация и новая атака РФ: астролог назвала месяц и самый опасный период войны в Украине Гороскоп Таро на неделю 2-8 мая: Близнецам – деньги, Весам – осуществление желаний, Рыбам – подсказки судьбыГороскоп Таро на неделю 2-8 мая: Близнецам – деньги, Весам – осуществление желаний, Рыбам – подсказки судьбы "Можно выдохнуть": таролог назвала сроки коренного перелома в войне"Можно выдохнуть": таролог назвала сроки коренного перелома в войне Тихий переворот в России: что указывает на то, что Путина выводят из игрыТихий переворот в России: что указывает на то, что Путина выводят из игры Гороскоп на завтра, 5 мая 2022: Ракам – прибыль, Львам – судьбоносная встреча, Стрельцам – вещие сныГороскоп на завтра, 5 мая 2022: Ракам – прибыль, Львам – судьбоносная встреча, Стрельцам – вещие сны
Поддержите Главред

Последние новости

14:41

Больше никакого "Минска" и замороженного конфликта: Зеленский поставил жесткое условие России

14:28

На Киевщине нашли еще 20 убитых агрессорами мирных жителей, всего жертв 1235 - Нацполиция

14:23

Когда последний звонок в 2022 в Украине: каким будет конец учебного года в условиях военного положения

13:39

В Макеевке произошел пожар на нефтебазе: склад снабжал войска РФ, которые пытаются захватить ДонбассВидео

13:24

"Надо иметь достоинство не позорить нашу страну": Витовская-Ванца обратилась к украинским беженцам

Реклама
13:14

Всеобщая мобилизация: почему россияне из Украины вернутся или без рук-ног, или в подарочном пакетемнение

13:12

По Варшавской трассе полностью восстановлено движение из Киева в Житомир

13:00

Гороскоп на завтра, 5 мая 2022: Ракам – прибыль, Львам – судьбоносная встреча, Стрельцам – вещие сны

12:30

В Беларуси заявили о внезапной проверке "сил реагирования" и перебросили дивизион ракетВидео

12:10

"Победить зло непросто, но мы это сделаем": боец ВСУ и бригада разбили три десятка бронетехники РФ

11:57

Рашистский режиссер угрожает критикам войны в Украине: "Все серьезно: концлагеря, стерилизация!"

11:52

Украинские бойцы одним ударом сожгли и смешали с землей БМП оккупантовВидео

11:47

Не в России: СМИ узнали, куда Ани Лорак дела свою дочь

11:42

На это можно смотреть вечно: ВСУ разорвали в клочья "Бук-М2" и десятки оккупантовВидео

11:10

"Меняя подгузник, я плакала": месячный малыш прожил три недели в подвале под обстрелами оккупантов

11:09

Потап признался в любви "самой красивой женщине мира"

11:07

Россия превратила себя в посмешище: как в Кремле запутались в собственной пропагандемнение

11:02

Брюссель отключит Сбербанк от SWIFT и постепенно введет эмбарго на нефть из РФ - глава Еврокомисии

10:46

Британская разведка назвала Краматорск и Северодонецк главными целями РФ на Донбассе в ближайшие дни

10:45

Гороскоп на сегодня, 4 мая 2022: Ракам – везение, Львам – семейные проблемы, Рыбам – подарки

Реклама
10:19

В России могут появиться Белгородская, Курская, Брянская народные республики - ДаниловВидео

10:16

"Это краденые трусы": в сети высмеяли Медведева в белье популярного бренда

09:56

Горы техники и десятки "двухсотых" оккупантов: ВСУ "дали жару" на юге Украины

09:22

"Эта нация - настоящий пример для подражания": Ахеджакова воспела украинцев, упрекнув россиян

09:15

Под Запорожьем ВСУ нанесли большие потери русским, более сотни ликвидированных - ГенштабВидео

09:12

Какими достижениями к 9 мая грезит Путин и чего дальше ждать от войнымнение

08:46

"Просто не можем": Брежнева и Меладзе отказались выступать перед россиянами в Турции

08:39

По всей России десятками поджигают военкоматы - Арестович

08:32

"Готовьтесь, братья": Данилов предупредил Молдову и Казахстан о нападении РоссииВидео

08:18

Во время удара ВСУ по острову Змеиный погибли все оккупанты - ЦимбалюкВидео

08:08

Мать закрыла 5-летнего сына от пуль оккупантов и умерла: дедушка рассказал трагическую историюВидео

07:33

"Ленд-лиз работает": Гайдай предупредил о деоккупации Луганщины и планах больного ПутинаВидео

06:54

Деоккупация идет полным ходом: ВСУ освободили от орков 4 населенных пункта на юге УкраиныВидео

06:29

Зачем Россия так неистово стирает Донбасс с лица землимнение

06:21

В ФСБ начались чистики - ищут козла отпущения в окружении Путина, - начальник украинской разведкиВидео

06:10

Новое оружие от Запада и наступление ВСУ в конце июня: генерал СБУ назвал план для армии УкраиныВидео

05:40

С какими антибиотиками можно и нельзя сочетать алкоголь - список

05:12

Женские брюки на лето 2022 с нежным принтом, в который легко влюбиться с первого взглядаВидео

04:41

Прольется денежный дождь: названы знаки, которые смогут разбогатеть этим летом

04:10

Берегите урожай: Украину атакуют заморозки и похолоданиеВидео

Реклама
03:48

Дал карт-бланш на зверства армии РФ: эксперт объяснил извращенное влечение Путина к убийствамВидео

03:17

Пропагандистку Симоньян "накажут" за оскорбления Галкина и Пугачевой их высокопоставленные друзья

02:45

Смерть Путина может не остановить войну: эксперт объяснил, чего ждать после устранения диктатора

01:31

Эксперт объяснил, почему колоссальные потери в войне в Украине не останавливают оккупантов

00:51

Приметы на 4 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:20

Россия должна вернуться к границам до 24 февраля - ЗеленскийВидео

00:19

"Украина им не по силам": Зеленский высказался о новых ракетных ударах орков

00:02

Ермак резко отреагировал на самый мощный ракетный обстрел Украины с начала войныВидео

03 мая, вторник
23:32

"Деградация системы": Собчак раскритиковала Лаврова за его высказываня о евреях

23:24

Арестович рассказал, как российский оккупант в Украине эпически взорвал БТР с собой и армией ПутинаВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять