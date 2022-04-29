В Киевской области снова нашли массовое захоронение около 900 гражданских – Зеленский

Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что правоохранители снова обнаружили массовое захоронение около девяти сотен гражданских лиц на территории Киевской области, которая находилась под российской оккупацией в марте.

"Международные институты иногда действительно медленно действуют и иногда кого-то нельзя найти – я имею в виду, нельзя привлечь (к ответственности – ред.) за неимением тех или иных доказательств, хотя есть свидетели, хотя все это видели . Но тем не менее они же забирают следы (своих преступлений – ред.) – передвижные крематории, которые россияне завезли и сожгли людей, трупы. Но тем не менее, они ищут и находят. Представьте себе: было столько убитых, что, несмотря на то, что они сожгли (часть трупов в крематориях – ред.), снова нашли могилу 900 человек в Киевской области. 900 человек!", - сказал президент.

По словам президента, сколько человек погибло - никто не знает.

"Будут последствия, будет следствие, будет потом перепись населения. Надо же найти всех этих людей (погибших от рук российских оккупантов - ред.) - мы ведь не знаем сколько!", - заявил Зеленский.

Президент добавил, что украинские власти рассчитывают, что около 500 тысяч украинцев оккупанты незаконно депортировали в Россию.

Он заверил, что украинская прокуратура и правоохранители безусловно найдут и осудят всех российских оккупантов, причастных к преступлениям против гражданского населения.

Однако для Украины важно международное признание, что россияне совершили подобные преступления, и Россия должна нести историческую ответственность за эту преступную войну.

Позднее в комментарии Общественному пресс-секретарь Ирина Прянишникова сказала, что президент Зеленский оговорился или имел в виду общую статистику по погибшим.

"У полиции Киевской области нет информации о братской могиле с 900 телами гражданских", - сказала она.

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Зверства оккупантов в Буче

Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.

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Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.

В Буче в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.

Кроме того, российские оккупанты в Буче в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.

Оккупанты связывали детей и насиловали девочек.

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