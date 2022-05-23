"Дети погибли от жутких разрывов": оккупанты зверски изнасиловали 6-месячную девочку ложкой

Насилие / УНИАН, pixabay.com

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала о массовых военных преступлениях российских оккупантов на сексуальной почве в селе Александровка Белозерского района Херсонской области.

"У нас сейчас Александровка превратилась в Бучу... Там почему-то они насилуют маленьких детей. Трехлетний мальчик умер, изнасилованный орками… ", - сказала Денисова на дискуссии "Защита прав человека во время войны" в Russia War Crimes House в Давосе во время проведения Всемирного экономического форума в понедельник.

За последние сутки на телефонную линию психологической помощи Уполномоченного обратились лица из Александровки Херсонской области, которые разрешили публикацию информации о фактах сексуального насилия:

Две девочки 12 и 15 лет изнасилованы рашистами.

Девочка 6 месяцев, россияне изнасиловали чайной ложкой.

Двое мальчиков-близнецов двухлетнего возраста вместе с мамой были дома. Ворвались 5 рашистов, один держал мать, остальные по двое насиловали малышей орально и анально. Дети погибли от полученных разрывов и кровопотери.

Трехлетнего мальчика на глазах у матери изнасиловали два рашиста, от полученных травм ребенок скончался.

"Все эти преступления были совершены в апреле во время оккупации села Российской Федерацией", - сказала Людмила Денисова.

Денисова обратила внимание на то, что если в Буче (Киевская область – ред.) объектами военных преступлений на сексуальной почве были женщины, девушки- подростки, то в Александровке – маленькие дети.

"Тактика одна и та же у Российской Федерации – системно, повсеместно, с жестокостью использовать изнасилование и другие формы сексуального насилия, но объекты изменились", - отметила омбудсмен.

Читайте такжеАд в Изюме: рашисты изнасиловали троих девятилетних девочек на глазах у матери

Напомним, с начала вторжения России в Украину Офис уполномоченного по правам человека уже начал получал жалобы от украинцев о половых преступлениях совершенных против них российскими военными.

Кроме того, в Киевской области оккупанты изнасиловали женщину. 33-летняя украинка Наталья рассказала, что над ней несколько часов измывались пьяные российские оккупанты. Перед этим военные застрелили ее мужа и собаку.

Читайте также: