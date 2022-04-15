"Выстрелили в затылок и выкинули в братскую могилу": оккупанты зверски изнасиловали девушку в Буче

Насилие / pixabay, соцсети

В Киевской области раскрываются новые факты зверств оккупантов в отношении мирных жителей. Как пишет The Daily Mail 23-летняя Карина Ершова переехала с родителями в Бучу из оккупированного Донбасса.

Отчим девушки Андрей Деренко рассказал, что девушку схватили на улице, ее пытали и изнасиловали, в итоге выстрелив в голову.

По его словам, на все ее тело было все в порезах, большинство ногтей на пальцах отсутствовали, как будто она пыталась защитить себя, пыталась отбиваться.

Как отмечается, Карину изнасиловали, выстрелили в затылок и бросили в братской могиле во дворе церкви, где после освобождения Бучи эксгумировали уже более 400 тел.

"В нее стреляли в упор. У нее отсутствовала почти половина головы", – сказал Андрей.

Похоронили девушку в Белой Церкви. Убитая горем мать пыталась открыть забитый гроб, но ее удержали.

"Мы считаем возможным, что ее изнасиловали. Мы не видели нижнюю часть ее тела, только верхнюю часть, но то, что мы видели... мы можем только представить, что может быть на остальной части ее тела", – сказал отчим погибшей девушки.

Представители полиции сообщили семье о том, что Карина была подвергнута пыткам и убита. При этом некоторые ужасные подробности не разгласили.

Однако известно, что ее руки были обожжены до костей, при этом на пальцах остались серебряные кольца, которые она всегда носила. Также на ноге девушки был наложен жгут, видимо, чтобы остановить кровотечение от огнестрельного ранения.

"Я выплакала все, что у меня было. Теперь у меня нет слез", ­– сказала мать девушки Елена.

Их семья бежала из Донецка в 2014 году, спасаясь от российской оккупации. Но армия РФ настигла их в Буче. Они говорят по-русски, но ненавидят Россию.

"Мы их ненавидим. Мы из Донецкой области, где почти все люди говорят по-русски, но я ненавижу русских за то, что они убили русскоязычную девушку. Теперь мне стыдно говорить по-русски, потому что я ненавижу русский мир. Российские солдаты не люди. Они животные", – сказал Андрей.

В Буче, Гостомеле, Ирпене, Бородянке и других оккупированных городках и селах Украины продолжается расследование массового применения пыток, сексуального насилия, убийств мирных жителей.

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Напомним, с начала вторжения России в Украину Офис уполномоченного по правам человека уже начал получал жалобы от украинцев о половых преступлениях совершенных против них российскими военными.

Кроме того, в В Киевской области оккупанты изнасиловали женщину. 33-летняя украинка Наталья рассказала, что над ней несколько часов измывались пьяные российские оккупанты. Перед этим военные застрелили ее мужа и собаку.

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