УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Выстрелили в затылок и выкинули в братскую могилу": оккупанты зверски изнасиловали девушку в Буче

15 апреля 2022, 23:49

Девушку изнасиловали, выстрелили в затылок и бросили в братской могиле во дворе церкви.

насилие
Насилие / pixabay, соцсети

В Киевской области раскрываются новые факты зверств оккупантов в отношении мирных жителей. Как пишет The Daily Mail 23-летняя Карина Ершова переехала с родителями в Бучу из оккупированного Донбасса.

Отчим девушки Андрей Деренко рассказал, что девушку схватили на улице, ее пытали и изнасиловали, в итоге выстрелив в голову.

По его словам, на все ее тело было все в порезах, большинство ногтей на пальцах отсутствовали, как будто она пыталась защитить себя, пыталась отбиваться.

Как отмечается, Карину изнасиловали, выстрелили в затылок и бросили в братской могиле во дворе церкви, где после освобождения Бучи эксгумировали уже более 400 тел.

"В нее стреляли в упор. У нее отсутствовала почти половина головы", – сказал Андрей.

Похоронили девушку в Белой Церкви. Убитая горем мать пыталась открыть забитый гроб, но ее удержали.

"Мы считаем возможным, что ее изнасиловали. Мы не видели нижнюю часть ее тела, только верхнюю часть, но то, что мы видели... мы можем только представить, что может быть на остальной части ее тела", – сказал отчим погибшей девушки.

Представители полиции сообщили семье о том, что Карина была подвергнута пыткам и убита. При этом некоторые ужасные подробности не разгласили.

Однако известно, что ее руки были обожжены до костей, при этом на пальцах остались серебряные кольца, которые она всегда носила. Также на ноге девушки был наложен жгут, видимо, чтобы остановить кровотечение от огнестрельного ранения.

"Я выплакала все, что у меня было. Теперь у меня нет слез", ­– сказала мать девушки Елена.

Их семья бежала из Донецка в 2014 году, спасаясь от российской оккупации. Но армия РФ настигла их в Буче. Они говорят по-русски, но ненавидят Россию.

"Мы их ненавидим. Мы из Донецкой области, где почти все люди говорят по-русски, но я ненавижу русских за то, что они убили русскоязычную девушку. Теперь мне стыдно говорить по-русски, потому что я ненавижу русский мир. Российские солдаты не люди. Они животные", – сказал Андрей.

В Буче, Гостомеле, Ирпене, Бородянке и других оккупированных городках и селах Украины продолжается расследование массового применения пыток, сексуального насилия, убийств мирных жителей.

Читайте также9 изнасилованных оккупантами украинок забеременели: стало известно о новых зверствах россиян

Напомним, с начала вторжения России в Украину Офис уполномоченного по правам человека уже начал получал жалобы от украинцев о половых преступлениях совершенных против них российскими военными.

Кроме того, в В Киевской области оккупанты изнасиловали женщину. 33-летняя украинка Наталья рассказала, что над ней несколько часов измывались пьяные российские оккупанты. Перед этим военные застрелили ее мужа и собаку.

Читайте также:

viber
война в Украине Буча изнасилование Бучанская резня
Реклама
Популярное
Приметы на 15 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 15 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду Пришла в себя: Лорак отменила все концерты в России и сбежала в ЕвропуПришла в себя: Лорак отменила все концерты в России и сбежала в Европу Лунный календарь стрижек на май 2022: лучшие дни для новой прическиЛунный календарь стрижек на май 2022: лучшие дни для новой прически С пулей в сердце шел два дня лесами: оккупанты расстреляли украинского бойца, но ему удалось выжитьС пулей в сердце шел два дня лесами: оккупанты расстреляли украинского бойца, но ему удалось выжить Понты да и только: как Украина потопила "несокрушимую мощь" РоссииПонты да и только: как Украина потопила "несокрушимую мощь" России
Поддержите Главред

Последние новости

00:09

ВСУ уже закошмарили российскую авиацию – Зеленский

00:05

В Офисе президента поведали, какое оружие необходимо Украине для победыВидео

15 апреля, пятница
23:58

Зеленский рассказал, от чего зависит конец войны России против УкраиныВидео

23:49

"Выстрелили в затылок и выкинули в братскую могилу": оккупанты зверски изнасиловали девушку в БучеВидео

23:20

Ермак рассказал о сроках экономического сокрушения РоссииВидео

Реклама
23:13

Украина запросила у США противокорабельные ракеты - NYT

23:05

В ответ за крейсер "Москва": оккупанты ударили по ракетному заводу под КиевомВидео

22:29

Зеленский просил Байдена признать Россию спонсором терроризма - WP

22:29

Украинцам разрешили продавать валюту: какой курс доллараВидео

22:20

"Это варварство. Это просто чудовищно": Пьер Ришар в обращении к Путину осудил войну в УкраинеВидео

22:01

ВСУ на Востоке уничтожили огромную колонну оккупантов: армия Путина несет потериВидео

21:53

Путина ждет мучительная смерть: мольфар предсказал итог войны в УкраинеВидео

21:25

На оккупированных территориях враг имитирует выборы и назначает "местную власть"

21:17

В США резко ответили Россие на угрозы из-за поставок оружия в УкраинуВидео

21:00

В Генштабе рассказали, как 80 бойцов сдержали многотысячную группировку оккупантов под КиевомВидео

20:56

В Минобороны рассказали, есть ли признаки готовности РФ скинуть ядерные бомбы на УкраинуВидео

20:48

Экипаж затонувшего крейсера "Москва" эвакуировать не удалось - пограничники

20:42

Melovin рассказал, как лицемерка Марченко издевалась над ним на съемках Х-фактораВидео

20:29

Очередь длинней, чем за iPhone: украинцы валом повалили за маркой с русским военным кораблем

20:07

В Украину идет сильнейшее похолодание и ударят заморозки

Реклама
19:56

Орки вновь обстреляли Николаев: пятеро погибших, разрушена "Новая почта"

19:41

Андрей Данилко рассказал про покушение российских шаманов, которое приготовил для него ЭрнстВидео

19:31

Оккупанты превращают Мариуполь в "трудовой лагерь": люди работают за едуВидео

19:23

Сокурсник Путина рассказал, как ВСУ под Харьковом разгромили 25-километровую колонну оккупантовВидео

19:23

Жаба давит часто: названы самые завистливые знаки зодиака

19:21

Сколько продлится война в Украине: в США дали новый прогнозВидео

19:04

Зеленский призвал мир готовиться к тому, что Путин применит ядерное оружие против УкраиныВидео

19:03

Восточный сосед идёт вразнос: когда в Европе начнется новая войнамнение

18:42

"Участвовал в захвате острова Змеиный": после взрыва на корабле погиб командир крейсера МоскваВидео

18:41

Журналисты вычислили личность оккупанта, жена которого призывала его насиловать украинокВидео

18:33

Как избавиться от плесени на посуде – быстрые лайфхаки хозяйке на заметку

17:57

На Донбассе российская 136 бригада несет огромные потери: полностью уничтожена вся батарея САУВидео

17:55

"Из Украины с любовью": Сердючка на "Нептуне" метко высмеяла крушение крейсера "Москва"Видео

17:38

"Я очень плохо выгляжу и не хочу, чтобы мой муж меня такой видел": Марченко вышла в люди в маске

17:32

Что нужно готовить на Вербное воскресенье 2022: пять вкуснейших рецептовВидео

17:21

26-летний парень в платье пытался "откосить" от службы, но все пошло не по плануВидео

16:58

"Требуют массовых смертей": Подоляк резко ответил РФ на угрозы бомбить КиевВидео

16:52

Путин проиграл войну в Украине задолго до ее началамнение

16:51

Жена Виктора Павлика показала подросшего сына: папа прокомментировал

16:49

Оккупанты расстреляли эвакуационные автобусы в Харьковской области, много жертвВидео

Реклама
16:40

ВСУ сбили русский вертолет Ка-52 "Аллигатор": 15 млн долларов ущерба оккупантамФотоВидео

16:20

Вакарчук эмоционально выступил на руинах Харькова и показал удивительную находкуВидео

16:10

Приметы на 17 апреля: что нельзя делать в Вербное воскресенье и как не попасть в бедуВидео

15:37

Россия угрожает США "непредсказуемыми последствиями" из-за поставок оружия Украине - Washington Post

15:20

"Не впустил жить в дом и поплатился жизнью": оккупанты убили и не давали похоронить украинца

15:15

На Харьковщине объявили о готовности выбить оккупантов РФ и ждут тотального контрнаступления ВСУВидео

15:09

Невероятная удача и магнит денег: 5 знакам зодиака превосходно повезет в полнолуние 16 апреляВидео

15:06

Москве нужен повод для войны, или Зачем Россия жжет камыш в Белгородемнение

14:47

На Черниговщине 92-летняя старушка с сыном-инвалидом пряталась в подвале от оккупантов

14:24

День ангела в мае 2022 по церковному календарю – кого поздравить с именинами

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять