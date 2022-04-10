"Не успела убежать": под Киевом кадыровец зверски изнасиловал и жестоко убил украинку

Один из оккупантов вывел женщину в соседний дом, где насиловал, а потом жестоко зарезал.
В Киевской области в Макарове кадыровцы жестоко убили местную жительницу Татьяну Задорожняк.
Как сообщает представитель МВД Украины Антон Геращенко, молодая женщина с 2012 года проживала в городе с мужем и собакой.
"Два года назад, 16 марта, COVID-19 забрал жизнь ее мужа. А в этом году 15 марта кадыровцы по-зверски лишили Татьяну жизни", - пишет Геращенко.
Женщину насиловали и зарезали
Когда в поселок вошли кадыровцы, она в своем доме ждала подругу, с которой должна была эвакуироваться. Один из оккупантов вывел ее в соседний дом, где насиловал, а потом жестоко зарезал.
"Никто не знает, сколько дней оккупанты мучали женщину. Ей не могли прийти на помощь, потому что местных жителей запирали в подвалах по несколько человек, а тем, кому удалось остаться дома, нельзя было даже подойти к окнам - сразу же раздавалась автоматная очередь", - пишет Геращенко.
Отомстили на жизнь Татьяны
Как рассказали местные жители, женщину похоронили во дворе ее же дома.
А вот насильника-кадыровца убили российские солдаты.
Макаровский хатико ждет Татьяну
Собака по кличке Рини, которая была верным другом Татьяны, сидит почти месяц на одном же месте и ждет ее.
Собака голодна и категорически не разрешает подступать к себе. Волонтеры пытались забрать его в приют, но этого сделать не удалось.
"На данный момент волонтеры ищут для собаки семью готовую столкнуться со всеми сложностями в уходе", - сообщил Геращенко.
Напомним, с начала вторжения России в Украину Офис уполномоченного по правам человека уже начал получал жалобы от украинцев о половых преступлениях совершенных против них российскими военными.
Кроме того, в В Киевской области оккупанты изнасиловали женщину. 33-летняя украинка Наталья рассказала, что над ней несколько часов измывались пьяные российские оккупанты. Перед этим военные застрелили ее мужа и собаку.
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