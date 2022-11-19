За все преступления оккупантов будет отвечать несколько поколений россиян / Минобороны РФ

В пгт Белозерка Херсонской области российские войска обстреляли гуманитарную точку во время раздачи хлеба. В результате вражеской атаки ранения получили 5 человек.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

"Российские террористы обстреляли гуманитарную точку во время раздачи хлеба. Произошло это в Белозерке Херсонской области. В результате коварного обстрела ранены 5 человек", - отметил он.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на обстрел гуманитарной точки на Херсонщине. Чиновник заверил, что за все преступления оккупантов будет отвечать "несколько поколений россиян".

"Террористы из РФ бьют по гуманитарным точкам на деоккупированных территориях. Жалкая тактика никчемных "совков". Каждая такая деталь в пазле преступлений России будет доказательством для трибунала, будущих наказаний и компенсаций украинцам. Несколько поколений россиян будут отвечать за все это зло", - написал Ермак в Telegram.

Напомним, недавно российские оккупанты обстреляли Винницкую область. Во время обстрела пострадал Лядовский Усекновенский скальный мужской монастырь УПЦ МП. Это произошло прямо во время литургии. Из-за обстрела умер послушник.

Ранее Главред сообщал, что российские оккупанты обстреляли колонну с гражданскими в Херсонской области. В результате этого погибли люди, есть пострадавшие. Обстрел произошел в селе Дарьевка. Российская ракета ударила по микроавтобусу в колонне гражданских.

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