УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

РФ ударила по пункту раздачи хлеба на Херсонщине: у Зеленского назвали россиян "ничтожными совками"

19 ноября 2022, 19:15

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заверил, что за все преступления оккупантов будет отвечать "несколько поколений россиян".

российские военные, российские оккупанты, армия РФ
За все преступления оккупантов будет отвечать несколько поколений россиян / Минобороны РФ

В пгт Белозерка Херсонской области российские войска обстреляли гуманитарную точку во время раздачи хлеба. В результате вражеской атаки ранения получили 5 человек.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

"Российские террористы обстреляли гуманитарную точку во время раздачи хлеба. Произошло это в Белозерке Херсонской области. В результате коварного обстрела ранены 5 человек", - отметил он.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на обстрел гуманитарной точки на Херсонщине. Чиновник заверил, что за все преступления оккупантов будет отвечать "несколько поколений россиян".

"Террористы из РФ бьют по гуманитарным точкам на деоккупированных территориях. Жалкая тактика никчемных "совков". Каждая такая деталь в пазле преступлений России будет доказательством для трибунала, будущих наказаний и компенсаций украинцам. Несколько поколений россиян будут отвечать за все это зло", - написал Ермак в Telegram.

Напомним, недавно российские оккупанты обстреляли Винницкую область. Во время обстрела пострадал Лядовский Усекновенский скальный мужской монастырь УПЦ МП. Это произошло прямо во время литургии. Из-за обстрела умер послушник.

Ранее Главред сообщал, что российские оккупанты обстреляли колонну с гражданскими в Херсонской области. В результате этого погибли люди, есть пострадавшие. Обстрел произошел в селе Дарьевка. Российская ракета ударила по микроавтобусу в колонне гражданских.

Больше новостей о преступлениях РФ:

война в Украине обстрелы Херсонская область Офис президента Андрей Ермак война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:41

"Ты что, коза, творишь?": российский психолог чуть не набросился на Собчак

19:38

Зеленский провел срочное заседание Ставки: что обсудили

19:22

Начнут ли американцы на нас давитьмнение

19:15

РФ ударила по пункту раздачи хлеба на Херсонщине: у Зеленского назвали россиян "ничтожными совками"

19:13

Снега будет по колено: в Украину несется новый циклонВидео

Реклама
18:23

Россия повредила около 50% украинской энергетической инфраструктуры - ЗеленскийВидео

18:21

Приметы на 20 ноября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы привлечь деньгиВидео

18:12

"Немедленно выведите войска": Шольц резко обратился к Путину относительно войны в Украине

17:40

С ними можно и в огонь, и в воду: имена женщин, которые становятся лучшими женамиВидео

17:06

Небо будет под защитой: Сунак анонсировал новый пакет военной помощи Украине

17:03

Как укрепить волосы в домашних условиях: 4 лучших маски, которые реально действуютВидео

17:01

Штормить будет 4 дня: Украину накрыла мощная магнитная буряВидео

16:59

"Хотят истощить ПВО Украины": в Пентагоне объяснили, почему РФ усиливает ракетные ударыВидео

16:45

В Кремле увеличивают расходы на войну: военный эксперт объяснил, повлияет ли это на ход боевВидео

16:16

Украинцев призвали ехать за границу на 3-4 месяца – это спасет энергосетьВидео

16:13

Уже 14 лет: Тина Кароль показала на фото возмужавшего сына в его день рожденияВидео

15:57

Риши Сунак в Киеве: премьер Британии впервые лично встретился с Зеленским - подробностиВидео

15:38

Есть риск применения ядерного оружия: астролог Влад Росс дал жуткий прогноз на РождествоВидео

15:32

Могут принести больше вреда, чем пользы: почему собаки любят кости, а кошки - молоко

15:30

Как отчистить плиту от сильного нагара: поможет один кухонный ингредиент

Реклама
15:26

"Мы готовимся только защищать": в Беларуси заявили якобы о нежелании нападать на УкраинуВидео

15:11

Писал стихи о любви и тоске: ВСУ ликвидировали российского оккупанта-поэта

14:46

"Зимой Украина продвинется дальше": президент Эстонии призвал "повысить цену войны для РФ"Видео

14:46

"Нам нужно выговориться, дайте нам песен": Pianoбой рассказал об ошеломительной встрече с херсонцамиВидео

14:08

Ксения Мишина рассказала, в чем секрет ее идеальной фигуры

13:56

ВСУ зайдут в Крым до конца декабря, а война закончится весной - МинобороныВидео

13:54

40-тысячный город-спутник АЭС на Хмельнитчине полностью без света: деталиВидео

13:34

Как вернуть свежесть полотенцам: 5 действенных способов для борьбы с неприятным запахом

13:19

Магазины, парикмахерские и аптеки: в Украине появилась карта мест, которые можно посетить без светаВидео

13:16

Место основного удара русских сил уже определено, – полковник ВСУВидео

13:00

"Апогей безвкусицы": семейное фото Королевой и Тарзана с сыном вызвало переполох в Сети

13:00

Гороскоп на завтра 20 ноября: Рыбам – новый путь и достижения, а Ракам – меланхолия

12:43

Ответ кармы: "Миссис Крым" из-за пения "Ой, у лузі червона калина" не дали русский паспортВидео

12:39

Спать напротив зеркала нельзя: как его расположить, чтобы привлечь удачу и отвести беду

12:22

"Все завалено телами оккупантов": армия РФ возле Бахмута пытается штурмовать позиции ВСУВидео

12:12

Международный мужской день: прикольные картинки и поздравления

11:50

За успехами ВСУ стоит "железный генерал" Залужный: Financial Times сделало статью про главкома

11:38

Как стирать мягкие игрушки в машинке и вручную: "золотые" правила для разных видов

11:24

Подоляк ответил Пескову о "тайных переговорах Запада с Путиным": "Не учли одну маленькую деталь"Видео

10:51

"Это только усугубит ситуацию": Зеленский заявил об угрозе российского "короткого перемирия"Видео

Реклама
10:16

Российского рэпера Noize MС в РФ признали "иноагентом" за поддержку УкраиныВидео

10:12

Атака на Херсон: оккупанты ночью попали в многоэтажкуВидео

09:53

Брэда Питта папарацци застукали с возлюбленной, моложе его на 30 летВидео

09:50

ВСУ ликвидировали финского наемника на Донбассе: пропагандисты окрестили его "героем Новороссии"

09:47

"Хуже всего, если система не включится": в ДТЭК объяснили, сколько в Киеве может длиться полный блэкаутВидео

09:42

Украинцам в декабре пересчитают соцстандарты: кому повысят выплаты, субсидии и пенсии

09:29

Как на самом деле выглядит больная раком Заворотнюк: всплыло последнее видео с актрисой

09:15

Упал на колени и расплакался: воин ВСУ не смог сдержать эмоций после освобождения родного ХерсонаВидео

09:13

"Залужный и Потапенко": Потап выложил яркое фото с главкомом ВСУ

08:38

"Вы не выиграете войну": Госдеп США призвал РФ немедленно вывести оккупационные войска из УкраиныВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Рецепты
Новый год 2023ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Гороскоп
Гороскоп на ноябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябре
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять