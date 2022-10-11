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Массированные обстрелы Украины будут продолжаться, однако их интенсивность уменьшится - эксперт

11 октября 2022, 14:12

У России нет ресурсов, позволявших обстреливать Украину сутками или неделями.

ракетный удар по Киеву, Александр Коваленко
РФ не сможет постоянно наносить массированные удары по всей Украине / Коллаж фото Национальная полиция Украины, скриншот

Россия 10 октября нанесла ракетные удары практически по всем областям Украины. Такие атаки могут продолжаться, чтобы удерживать напряжение в украинском обществе. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Он также добавил, что оккупанты не смогут проводить обстрелы 24/7, неделю или две подряд. Все из-за того, что они не имеют таких ресурсов.

"Но в течение следующих дней обстрелы будут осуществляться не столько ракетным оружием, а больше с использованием БПЛА Shahed-136. В то же время уровень ударов будет уменьшаться достаточно быстро", - сказал Александр Коваленко.

Он также рассказал, что на частоту таких ракетных ударов влияет не только наличие боекомплекта. Так, например, после каждого вылета советский бомбардировщик ТУ-22М3, который использует РФ, должен проходить техническое обслуживание.

"Ведь возникает риск того, что он может вообще упасть - у него могут отказать двигатели. Но если они готовились заранее и если текущий боекомплект свозился в течение последнего времени, то с учетом технического обслуживания авиапарка его еще может хватить на 2-3 дня", - отметил Коваленко.

Ракетная атака на Украину

Напомним, в понедельник утром, 10 октября, российские террористы нанесли массированный ракетный удар по многим городам Украины.

Россия осуществила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях.

Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры. По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 83 ракеты, 45 из них были уничтожены.

Другие новости:

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