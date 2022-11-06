У послушника остановилось сердце: РФ обстреляла монастырь в Винницкой области во время литургии

В Винницкой области из-за ракетного удара у послушника монастыря остановилось сердце / Коллаж фото discover.ua, Википедия

Российские оккупанты обстреляли Винницкую область. Во время обстрела пострадал Лядовский Усекновенский скальный мужской монастырь УПЦ МП. Это произошло прямо во время литургии. Из-за обстрела умер послушник. Об этом заявил настоятель монастыря отец Антоний, сообщает Украинская правда.

В результате взрыва была очень мощная ударная волна. Это настолько сильно испугало 59-летнего послушника Вадима, что у него просто остановилось сердце. Отец Антоний утверждает, что послушник физически никак не пострадал.

"У нас упало паникадило и лампады попадали, был поврежден иконостас, пара окон вылетела", – говорит отец Антоний.

Известно, что Вадим был родом из Киева и жил в монастыре последних 4 года. У него осталась только сестра. Но женщина не смогла приехать на похороны из-за инвалидности.

Массированный ракетный удар по Украине 31 октября

Напомним, российские захватчики в понедельник, 31 октября, нанесли массированный ракетный удар по Украине. Было повреждено много энергообъектов в ряде областей. Часть Киева была без света и воды из-за ракетного удара. В нескольких областях также исчезли свет и вода.

В украинской разведке отмечали, что в РФ командование российских оккупантов планировало атаки на украинскую инфраструктуру несколькими неделями ранее. Кремль использует зиму как оружие, пытаясь деморализовать людей, заявил глава ГУР Кирилл Буданов.

Позже диктатор РФ Владимир Путин цинично объяснил, почему страна-агрессор Россия массированно ударила ракетами по территории Украины утром в понедельник, 31 октября. Он заявил, якобы таким образом РФ ответила на атаку на российские корабли в Севастополе.

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