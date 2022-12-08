Двухлетнего ребенка контузило: на Запорожье российская ракета уничтожила дом и убила супругов

В тот день к пожилым супругам в гости заехал сын с женой и младшей дочерью. Ракета появилась ниоткуда...

Обстрел Запорожской области / Telegram: Кирилл Тимошенко

Во время массированного российского обстрела 5 декабря в Запорожской области погибли супруги Елена и Валерий Ткаченко. Их сын и невестка получили тяжелые ранения, за их жизнь сейчас борются врачи. Кроме того, в больнице находится маленькая внучка, которой через два месяца должно исполниться два года.

Как рассказывает Obozrevatel, трагедия произошла в селе Новософиевка Запорожской области. Это село никогда раньше не подвергалось таким обстрелам. Обломки падали в поля неподалеку, однако в сам населенный пункт ничего не прилетало.

"Мама говорила, что их дом выдержал Вторую мировую войну, выдержит и эту. Но ошиблась", - сквозь слезы рассказывает дочь супругов Антонина Сенина.

В тот день к 54-летней Елене и 56-летнему Валерию в гости заехал сын Артур с женой Юлией и младшей дочерью Танюшей. Родители и семья сына попили чаю. А уже в обед Артур с семьей собирались домой в соседнее село – там их ждала старшая дочь, 13-летняя София.

"Обычно родители выходили на улицу провожать родных. Так было и в этот раз. Машина брата стояла у ворот. Никакой стрельбы не было слышно. Ракета появилась словно ниоткуда, она упала рядом с домом родителей и прогремел взрыв", - рассказывает Антонина.

Бабушка с дедушкой погибли на месте. Артур и его жена получили серьезные ранения, за их жизнь сейчас борются врачи.

"Артуру сделали операцию и ввели в кому, пока организм не справляется. У Юли серьезные ранения живота, повреждены многие внутренние органы, она потеряла глаз. У маленькой Тани осколочные ранения мягких тканей, врачи вытащили обломки, ее контузило", - рассказывает Антонина.

Ракетная атака на Украину 5 декабря

В понедельник, 5 декабря, в Украине прозвучала масштабная воздушная тревога. Российские оккупанты выпустили ракеты по украинским городам. Как рассказал в эфире телемарафона представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат, пуски ракет осуществили стратегические бомбардировщики РФ, а также корабли из акватории Черного моря.

Силы противовоздушной обороны Украины сбили более 60 из более 70 выпущенных ракет, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В то же время в стране-агрессорке России выступили с циничным заявлением относительно массированной ракетной атаки на Украину. Так, экс-член Госдумы Сергей Марков заявил, что ракетный удар по украинским городам был осуществлен с "гуманитарными целями". Кроме того, он соврал, что российские захватчики бьют по Украине, потому что ВСУ якобы "наносят удары по энергосистеме и инфраструктуре Донбасса".

По оценкам Forbes, во время массированного обстрела Украины в понедельник, 5 декабря, российские оккупанты спустили на ветер около 500 миллионов долларов, а это невыплаченные пенсии двух миллионов россиян.

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