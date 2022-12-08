glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Двухлетнего ребенка контузило: на Запорожье российская ракета уничтожила дом и убила супругов

8 декабря 2022, 03:30
В тот день к пожилым супругам в гости заехал сын с женой и младшей дочерью. Ракета появилась ниоткуда...
обстрел Запорожья
Обстрел Запорожской области / Telegram: Кирилл Тимошенко

Во время массированного российского обстрела 5 декабря в Запорожской области погибли супруги Елена и Валерий Ткаченко. Их сын и невестка получили тяжелые ранения, за их жизнь сейчас борются врачи. Кроме того, в больнице находится маленькая внучка, которой через два месяца должно исполниться два года.

Как рассказывает Obozrevatel, трагедия произошла в селе Новософиевка Запорожской области. Это село никогда раньше не подвергалось таким обстрелам. Обломки падали в поля неподалеку, однако в сам населенный пункт ничего не прилетало.

"Мама говорила, что их дом выдержал Вторую мировую войну, выдержит и эту. Но ошиблась", - сквозь слезы рассказывает дочь супругов Антонина Сенина.

В тот день к 54-летней Елене и 56-летнему Валерию в гости заехал сын Артур с женой Юлией и младшей дочерью Танюшей. Родители и семья сына попили чаю. А уже в обед Артур с семьей собирались домой в соседнее село – там их ждала старшая дочь, 13-летняя София.

"Обычно родители выходили на улицу провожать родных. Так было и в этот раз. Машина брата стояла у ворот. Никакой стрельбы не было слышно. Ракета появилась словно ниоткуда, она упала рядом с домом родителей и прогремел взрыв", - рассказывает Антонина.

Бабушка с дедушкой погибли на месте. Артур и его жена получили серьезные ранения, за их жизнь сейчас борются врачи.

"Артуру сделали операцию и ввели в кому, пока организм не справляется. У Юли серьезные ранения живота, повреждены многие внутренние органы, она потеряла глаз. У маленькой Тани осколочные ранения мягких тканей, врачи вытащили обломки, ее контузило", - рассказывает Антонина.

Ракетная атака на Украину 5 декабря

В понедельник, 5 декабря, в Украине прозвучала масштабная воздушная тревога. Российские оккупанты выпустили ракеты по украинским городам. Как рассказал в эфире телемарафона представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат, пуски ракет осуществили стратегические бомбардировщики РФ, а также корабли из акватории Черного моря.

Силы противовоздушной обороны Украины сбили более 60 из более 70 выпущенных ракет, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В то же время в стране-агрессорке России выступили с циничным заявлением относительно массированной ракетной атаки на Украину. Так, экс-член Госдумы Сергей Марков заявил, что ракетный удар по украинским городам был осуществлен с "гуманитарными целями". Кроме того, он соврал, что российские захватчики бьют по Украине, потому что ВСУ якобы "наносят удары по энергосистеме и инфраструктуре Донбасса".

По оценкам Forbes, во время массированного обстрела Украины в понедельник, 5 декабря, российские оккупанты спустили на ветер около 500 миллионов долларов, а это невыплаченные пенсии двух миллионов россиян.

Вас может заинтересовать:

война в Украине Запорожская область война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

03:30

Двухлетнего ребенка контузило: на Запорожье российская ракета уничтожила дом и убила супругов

02:47

Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур засветила нижнее белье на выставке эротической книги МадонныВидео

02:18

"Судьба Хусейна для Путина маловероятна": эксперт объяснил, почему диктатора РФ вряд ли будут судитьВидео

01:35

Атаки на русские авиабазы: западные эксперты оценили потенциал Украины для возврата КрымаВидео

01:30

Гороскоп на неделю 12-18 декабря 2022: Овнам – болезни, Львам – опасности, а Рыбам – нервотрепка

Реклама
00:30

"Завтра-послезавтра": Подоляк анонсировал "бавовну" на российских военных объектахВидео

00:08

Как не выглядеть "теткой" после 40 лет: 9 модных правил, о которых лучше забыть

07 декабря, среда
23:58

Гороскоп на завтра 8 декабря 2022: Рыбам – тайны, Овнам – проблемы, а Девам – любовь

23:34

Германия передала Украине бронеавтомобили Dingo и анонсировала поставку мощных САУВидео

22:50

Оккупанты оставили после себя подлую ловушку: на Херсонщине трагически погибли четверо полицейскихВидео

22:29

У Зеленского резко обличили Путина: Россия хочет захватить Украину, ей не нужен мирВидео

22:05

Маша Ефросинина рассказала, как была на грани смерти из-за сглаза завистливой коллеги

21:46

Лукашенко что-то задумал: Беларусь перемещает войска вдоль границы с УкраинойВидео

21:27

Российские войска под Бахмутом забивают себе в гроб гвоздьмнение

21:27

"До цели долетает лишь треть": эксперт рассказал, почему ракеты Ирана не помогут России в войнеВидео

20:50

Участница "Холостяка" рассказала, что они получают за участие в шоу

20:41

Последняя любовь принцессы Дианы изменял ей с двумя моделями

20:40

"Трибунал начнется в течении года": Черновил рассказал, при каком условии Путин и компания окажутся в ГаагеВидео

20:36

Войска РФ выйдут из Украины и должны будут отойти от границы на 50-100 километров – ПодолякВидео

20:35

"Крупнейшие атаки в истории": в Укрэнерго заявили, что энергосистеме нанесен огромный ущербВидео

Реклама
20:26

"Пластических операций больше, чем лет": Песков с дочерью внезапно появились на людяхВидео

20:10

Приметы на 9 декабря: какие 3 вещи нельзя нарушать, чтобы беду в семью не привлечьВидео

19:59

Без электрики, воды и отопления: Кличко заговорил о сценарии "апокалипсиса" в КиевеВидео

19:42

Удары по авиабазам РФ могли нанести дроном Ту-141 Стриж, новым БПЛА Украины или RAM II UAV – экспертВидео

19:32

Агент КГБ "Валет" падкий к женщинам: в Сети всплыл компромат на завербованного ЛукашенкоВидео

19:25

53-летняя Гвен Стефани беременна - известен пол ребенкаВидео

19:12

"Превратилась в судью дьявола": Лолита разозлила украинцев рекламой российского пуховика

19:07

Московская имперская фанаберия полезла из всех щелеймнение

18:55

Готовят запасной аэродром: в Кремле планируют эвакуацию Путина в случае поражения в войнеВидео

18:39

Путин попытался стравить Украину с Польшей и разразился цинизмом о "гарантиях безопасности"

18:35

"Моя красавица": Горбунов нежно поздравил Катю Осадчую с Днем Ангела

18:20

Favbet Foundation передал ВСУ еще одну систему борьбы с вражескими дронами

18:18

Путин проговорился: впервые назвал "СВО" войной и заявил об угрозе ядерного конфликтаВидео

18:17

Нацгвардейцы ловко "приземлили" вражескую ракету из стрелкового оружия и пулеметовВидео

17:47

Оккупанты готовят контрнаступление на востоке: в ВСУ назвали направлениеВидео

17:43

Приметы на 8 декабря: какие 3 вещи нужно успеть сделать, чтобы удача липла всегдаВидео

17:40

Удары по Энгельс-2 и Дягилево сорвали планы РФ, но для перелома в воздухе нужны F-16 - РоманенкоВидео

17:33

Путин "собрался" долго воевать и отправил в Украину 150 тысяч новых оккупантовВидео

17:15

Самый красивый красный новогодний маникюр 2023, который заставит поверить в чудоФото

17:14

"Несколько дней": в ВСУ сделали прогноз по подготовке нового обстрела УкраиныВидео

Реклама
17:09

Оккупанты накрыли Курахово из РСЗО: 8 человек погибли, еще 5 раненыВидео

16:56

"Мечтаю приехать на обмен и встретить побратимов": защитник Мариуполя "Орест" побывал на шоу "Сніданок з 1+1"Видео

16:50

Звезда Семейки Аддамс и Уэнздей Кристина Риччи вспомнила ужас утра 24 февраля

16:34

На Бахмутском направлении ВСУ сбили бомбардировщик Су-24 ЧВК ВагнераВидео

16:28

Какие 3 блюда должны стоять на столе на Новый год 2023, чтобы весь год иметь деньги: рецептыВидео

16:24

В США требуют запретить въезд Киркорову и отдых на его роскошной вилле

16:24

Звезда "Крепостной" Цымбалюк показал страстные поцелуи с новой девушкойВидео

16:14

Лолита не спит без снотворных "из-за вирусов и мировой экономики" - совесть не беспокоит

16:14

Зеленский срочно созвал заседание Ставки: главные вопросыВидео

16:12

Украина накажет Россию и освободит свои земли: Данилов разнес адептов "компромисса" с врагомВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости телеграм
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Рецепты
Простые блюдаНовый год 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюрЖенские стрижки
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять