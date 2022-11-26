Ему было всего 2 дня: на Запорожье похоронили младенца, убитого российской ракетой в роддоме

Двухдневный малыш Сергей является одним из самых маленьких жертв войны / pixabay

В Запорожской области похоронили малыша, который был убит в результате обстрела российскими ракетами родильного отделения Вольнянской больницы. Ребенку было всего два дня от роду.

Об этом сообщает корреспондент The Washington Post Хайди Ливайн, которая была на похоронах.

"Когда Мария Каменецкая только-только закончила кормить новорожденного мальчика и положила его спать в кроватку рядом с собой, ракета врезалась в родильное отделение больницы в Вольнянске Запорожской области, одного из четырех регионов Украины, которые пытается аннексировать президент России Владимир Путин. Стены больницы упали, и Каменецкая с младенцем оказались в ловушке среди обломков", - написала Левин.

По данным Генеральной прокуратуры Украины, двухдневный малыш Сергей является одним из самых маленьких жертв войны. Он стал 440 украинским ребенком, которого убила Россия.

Как отмечает издание Washington Post на похороны малыша пришло около 15 человек. Похороны прошли лишь через день после его смерти. Родители не хотели нести гроб в свой дом, где его увидят другие дети, поэтому им нужно было похоронить младенца как можно быстрее.

"Все старшие братья и сестры Сергея остались дома, играя во дворе, пока члены их семей спешили на кладбище. Дети знали, что их младший брат таки не вернется домой, но родители пока не объяснили, почему", - отмечает издание.

Обстрел роддома в Вольнянске

В ночь на 23 ноября российская оккупационная армия ударила ракетами С-300 по родильному отделению больницы в Вольнянске Запорожской области.

В результате ракетного удара по родильному отделению погиб мальчик, родившийся два дня назад. Мать осталась жива. Также пострадали еще два врача. Один медик в тяжелом состоянии.

В МВД уточнили, что россияне разбомбили двухэтажный корпус поликлинического родильного отделения, которое располагалось на территории местной больницы. Там находилась одна роженица с новорожденным ребенком, а также врач.

"В результате атаки младенец 2022 года рождения погиб, женщина и врач подразделениями ГСЧС спасены из-под обломков здания. По предварительной информации, под завалами больше никого нет", - проинформировали в МВД.

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