Мать достали из-под обломков, младенец погиб: что известно об обстреле Россией роддома в Вольнянске

На Запорожье оккупанты ударили ракетами по родильному отделению / Фото t.me/starukhofficial

В ночь на 23 ноября российская оккупационная армия ударила ракетами С-300 по родильному отделению больницы в Вольнянске Запорожской области.

Как сообщил в Telegram заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

В результате ракетного удара по родильному отделению погиб мальчик, родившийся два дня назад. Мать осталась жива.

Также пострадали еще два врача. Один медик в тяжелом состоянии.

На месте работают ГосЧС, продолжаются работы по разбору завалов.

На месте трагедии работают спасатели / Фото t.me/tymoshenko_kyrylo

В МВД уточнили, что россияне разбомбили двухэтажный корпус поликлинического родильного отделения, которое располагалось на территории местной больницы. Там находилась одна роженица с новорожденным ребенком, а также врач.

"В результате атаки младенец 2022 года рождения погиб, женщина и врач подразделениями ГосЧС спасены из-под обломков здания. По предварительной информации, под завалами больше никого нет", — говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, 11 ноября в Николаеве прогремели взрывы, перед этим была объявлена воздушная тревога. Оккупанты ударили по жилым домам, есть погибшие и пострадавшие.

17 ноября в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. В нескольких областях прогремели взрывы. По предварительным данным, оккупанты запустили по Украине не только ракеты, но и иранские дроны-камикадзе.

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