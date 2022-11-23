Мать достали из-под обломков, младенец погиб: что известно об обстреле Россией роддома в Вольнянске

В результате ракетного удара по родильному отделению погиб мальчик, родившийся два дня назад. Мать осталась жива. Также пострадали еще два врача.
В ночь на 23 ноября российская оккупационная армия ударила ракетами С-300 по родильному отделению больницы в Вольнянске Запорожской области.
Как сообщил в Telegram заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
В результате ракетного удара по родильному отделению погиб мальчик, родившийся два дня назад. Мать осталась жива.
Также пострадали еще два врача. Один медик в тяжелом состоянии.
На месте работают ГосЧС, продолжаются работы по разбору завалов.
В МВД уточнили, что россияне разбомбили двухэтажный корпус поликлинического родильного отделения, которое располагалось на территории местной больницы. Там находилась одна роженица с новорожденным ребенком, а также врач.
"В результате атаки младенец 2022 года рождения погиб, женщина и врач подразделениями ГосЧС спасены из-под обломков здания. По предварительной информации, под завалами больше никого нет", — говорится в сообщении.
Как сообщал Главред, 11 ноября в Николаеве прогремели взрывы, перед этим была объявлена воздушная тревога. Оккупанты ударили по жилым домам, есть погибшие и пострадавшие.
17 ноября в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. В нескольких областях прогремели взрывы. По предварительным данным, оккупанты запустили по Украине не только ракеты, но и иранские дроны-камикадзе.
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