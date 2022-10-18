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В Лимане нашли тела убитых оккупантами детей: самой маленькой девочке было около года

18 октября 2022, 13:19

Полиция эксгумировала тела пяти убитых детей в освобожденном от российских оккупантов Лимане. После судебно-медицинской экспертизы их перезахоронят.

Криминалисты в Лимане
После судебно-медицинской экспертизы погибших перезахоронят / Фото t.me/UA_National_Police

В Лимане Донецкой области полиция эксгумировала тела пятерых детей, которых убили российские захватчики во время оккупации города.

Четверых детей обнаружили в массовом захоронении на кладбище. Еще одного мальчика мама похоронила в собственном дворе. Дети погибли от осколочных ранений в результате российских обстрелов, сообщила пресс-служба Нацполиции.

"Полицейские достали из стихийных могил девочек, 2021, 2019 и 2008 годов рождения, и мальчиков, рожденных 2011 и 2012 годов. Две маленькие девочки – сестрички. После судебно-медицинской экспертизы детей перезахоронят", — говорится в сообщении.

В Лимане эксгумируют тела убитых оккупантами украинцев
В Лимане эксгумируют тела убитых оккупантами украинцев / Фото t.me/UA_National_Police
Среди убитых оккупантами - дети
Среди убитых оккупантами - дети / Фото t.me/UA_National_Police

Отмечается, что две недели продолжаются следственные действия в Лимане на месте крупнейшего массового захоронения в деоккупированной части Донбасса.

Правоохранители также изымают тела из одиночных захоронений во дворах и огородах.

По состоянию на утро 18 октября в Краматорском районе эксгумировали 35 военнослужащих ВСУ и 131 гражданского жителя. Среди гражданских – 67 мужчин, 56 женщин, 5 детей, пол шести человек не установлен.

Освобождение Лимана

1 октября Вооруженные силы Украины освободили Лиман.

В освобожденном городе было обнаружено более 50 свежих захоронений людей, появившихся за время российской оккупации.

7 октября в Лимане и Святогорске началась эксгумация и перезахоронение тел погибших и умерших во время российской оккупации.

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