В Лимане нашли тела убитых оккупантами детей: самой маленькой девочке было около года

Полиция эксгумировала тела пяти убитых детей в освобожденном от российских оккупантов Лимане. После судебно-медицинской экспертизы их перезахоронят.
В Лимане Донецкой области полиция эксгумировала тела пятерых детей, которых убили российские захватчики во время оккупации города.
Четверых детей обнаружили в массовом захоронении на кладбище. Еще одного мальчика мама похоронила в собственном дворе. Дети погибли от осколочных ранений в результате российских обстрелов, сообщила пресс-служба Нацполиции.
"Полицейские достали из стихийных могил девочек, 2021, 2019 и 2008 годов рождения, и мальчиков, рожденных 2011 и 2012 годов. Две маленькие девочки – сестрички. После судебно-медицинской экспертизы детей перезахоронят", — говорится в сообщении.
Отмечается, что две недели продолжаются следственные действия в Лимане на месте крупнейшего массового захоронения в деоккупированной части Донбасса.
Правоохранители также изымают тела из одиночных захоронений во дворах и огородах.
По состоянию на утро 18 октября в Краматорском районе эксгумировали 35 военнослужащих ВСУ и 131 гражданского жителя. Среди гражданских – 67 мужчин, 56 женщин, 5 детей, пол шести человек не установлен.
Освобождение Лимана
1 октября Вооруженные силы Украины освободили Лиман.
В освобожденном городе было обнаружено более 50 свежих захоронений людей, появившихся за время российской оккупации.
7 октября в Лимане и Святогорске началась эксгумация и перезахоронение тел погибших и умерших во время российской оккупации.
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