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Российская бомба убила в нескольких метрах от дома: на Сумщине погиб 15-летний подросток

13 декабря 2022, 09:46
Ребенок ездил в магазин за продуктами для многодетной семьи. Но на обратном пути мальчика застал обстрел.
Погибший подросток Богдан Дордык
На Сумщине вражеская бомба убила 15-летнего подростка Богдана Дордика/ Facebook Ольга Лапченко

На Сумщине российская бомба отобрала жизнь у 15-летнего подростка Богдана Дордика. Парень был из многодетной семьи. В день гибели он отправился в магазин за продуктами, но доехать обратно уже не успел – на обратном пути попал под обстрел оккупантов.

Подросток из города Белополье погиб буквально в нескольких метрах от своего дома. Историю мальчика рассказал "Обозреватель".

Поехал в магазин, вернуться не успел

В день гибели, 30 ноября, мальчик поехал в магазин, чтобы купить продукты для семьи. Свет в то утро дали всего на два часа – с 8 до 10 часов, вспоминает мама Богдана Ольга Лапченко.

"Я собиралась уезжать, как раз дали свет с 8 до 10 часов утра. Попросила Богдана съездить в супермаркет за продуктами. Говорю: "Богдан, пока есть свет и не бахает, то поезжай в магазин". Я уехала, а он чуть позже на велосипеде отправился за покупками", – рассказывает мама погибшего мальчика.

В 08:50 подросток позвонил маме и сообщил, что он вышел из магазина, однако на улице уже слышны звуки обстрела. Она попросила его спрятаться в расположенной неподалеку пожарной части, но он отказался и сказал, что поедет домой.

Парень не боялся обстрелов, рассказывает мама. Во время них он не хотел спускаться в подвал, а стоял в дверях. Такое поведение объяснял тем, что не хочет оказаться под завалами, а если попадет под вражеские снаряды, то его по крайней мере быстрее найдут.

Погибший подросток Богдан Дордык
Погибший подросток Богдан Дордик/ Facebook Ольга Лапченко

"Младший сын сказал, что Богдан лежит мертвый"

За десять минут после звонка сына Ольга набрала его еще раз, но ответа уже не было. Несколько следующих звонков тоже остались без ответа. Тогда она позвонила своей подруге, к которой любил заходить Богдан, чтобы поиграть с собаками – но и здесь не было ответа.

"А вскоре позвонил младший сын и сказал, что Богдан лежит недалеко от дома мертвый", – рассказывает женщина.

Ольга быстро бросилась домой и по дороге набрала скорую. Она надеялась, что Богдан только ранен. Однако потом врачи объяснили, что у него не было шансов выжить.

Сначала война отобрала мужа, теперь сына

Богдан не хотел уезжать из Украины. Когда мать предложила это сыну, он сказал, что останется в родном городе.

Мальчик учился в 9-м классе и очень любил лошадей, мечтал, что когда-то у него будет собственный конь. В своей большой семье он был главным помощником. Когда мама надолго уезжала на работу, он оставался за старшего, ухаживал за младшими братьями и сестрой, которой всего 4 годика.

Погибший подросток Богдан Дордык
Погибший подросток Богдан Дордик/ Facebook Ольга Лапченко

Ольга рассказала, что война уже отобрала у нее мужа – во время одного из обстрелов со стороны оккупантов у него не выдержало сердце, а теперь потеряла еще и сына.

"Мое горе останется теперь со мной на всю жизнь. Сына мне никто не вернет, даже если война закончится завтра", – говорит женщина.

Ранее сообщалось, что в жестоких боях с российскими оккупантами погиб молодой десантник и спортсмен из Ровенской области – Андрей Каранюк (воспитанник местного футбольного клуба "Верес").

Напомним, украинский актер, комик и телеведущий Ярослав Гаркавко погиб, защищая Родину в составе ВСУ от российских захватчиков. Герою за две недели исполнилось бы 27 лет.

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война в Украине Сумская область вторжение России
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