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"Украинцы могут хорошо сражаться зимой": США корректируют оценки способностей ВСУ наступать – ISW

13 декабря 2022, 08:49
Войска РФ, вероятно, стремятся сохранить оккупационный контроль над захваченными территориями Украины и намерены продвинуться в Донецкой области.
ВСУ, война, украинские военные
Вашингтон высоко оценивает способности ВСУ проводить зимние наступательные операции - ISW / 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна

В США, похоже, проводят переоценку способностей ВСУ проводить зимние контрнаступательные операции. Американцы видят потенциал украинцев проводить наступательные операции в данный период. Оккупационные войска России ставят перед собой задачу сохранить контроль над захваченными территориями и продвинуться в Донецкой области. Об этом заявили в Институте изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что в Вашингтоне на высоком уровне, похоже, корректируют свои оценки относительно способностей ВСУ проводить наступательные операции в зимний период.

Корреспондент Голоса Америки Джефф Селдин заявил, что 12 декабря высокопоставленный американский чиновник рассказал о положительной оценке Вашингтоном возможностей украинской армии.

"Мы знаем, что украинцы могут сражаться, причем хорошо сражаться в этих [зимних] условиях", - сказал чиновник.

В Минобороны Великобритании полагают, что агрессор Россия будет пытаться удержать оккупированные территории Украины и продвинуться в Донецкой области. Однако вряд ли им удастся добиться поставленных целей на Донетчине.

Война России против Украины

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли ранее сказал, что глава страны-оккупанта России Владимир Путин проиграл в войне против Украины по всем направлениям.

Но будет еще много боев. Согласно его оценке, зимой и ВСУ, и войска РФ, получат возможности для проведения наступательных операций.

В The Washington Post опубликовали материал, в котором говорится о том, что Путин может пойти на применение ядерного оружия в случае попытки сил обороны Украины освободить Крым военным путем. Как полагают журналисты, "наследие" Путина рухнет, если Москва потеряет оккупированный полуостров.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что ВСУ продолжат свое наступление после того, как почва замерзнет и появятся оптимальные условия для работы военной техники на земле. По его словам, украинские войска не намерены останавливаться и будут освобождать свои территории.

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